Provinciali, la replica di Gerosa a Kaswalder: ''Grazie per il suggerimento ma temo che si dovrà adeguare lui. Nessun passo indietro di Fratelli d'Italia''

In ottica elezioni provinciali, Walter Kaswalder a Il Dolomiti ha spiegato "Se tutti i partiti a parte uno sono a sostegno di Fugatti, anche l'unico che non lo è dovrebbe adeguarsi", la replica di Francesca Gerosa, candidata presidente alla Provincia per il partito di Giorgia Meloni

TRENTO. "Ringrazio Kaswalder per il suggerimento ma temo che si dovrà adeguare lui". Queste le parole di Francesca Gerosa, candidata presidente alla Provincia per Fratelli d'Italia. "Non si compiono passi indietro perché qualcuno dichiara che FdI vuole alzare il prezzo".

Dopo la sterzata a destra del Patt, il leader di Autonomisti Popolari lavora per riunificare il mondo autonomista e presentare una lista a sostegno del governatore uscente. La forza politica del presidente del Consiglio provinciale ha firmato il documento di appoggio a Fugatti. Unico partito a non sottoscrivere la carta è stato quello di Giorgia Meloni.

Il partito che esprime la maggioranza relativa a livello nazionale e che è andato forte anche in Trentino alle ultime politiche non intende compiere passi indietro. La candidatura di Gerosa resta valida, un'ipotesi ribadita dopo un vertice a Roma. In ottica elezioni provinciali, Walter Kaswalder a Il Dolomiti ha spiegato "Se tutti i partiti a parte uno sono a sostegno di Fugatti, anche l'unico che non lo è dovrebbe adeguarsi" (Qui articolo).

A stretto giro arriva la replica di Gerosa. "Molto interessante, mi sono venute in mente tante situazioni in cui mi capita di adeguarmi a qualcosa. Mi adeguo ad esempio nell’utilizzare l’ombrello se piove perché non voglio bagnarmi, e non perché qualcuno mi dice di aprirlo se è solo nuvoloso. Mi adeguo a mettere la crema solare in estate se non voglio bruciarmi, non la metto magari la sera perché qualcuno mi dice che sarebbe meglio".

La candidata presidente conferma, ancora una volta, il proprio impegno a guidare la coalizione. "Fratelli d’Italia ha iniziato un nuovo e costruttivo percorso di ascolto concreto sul territorio, 'adeguandosi' con enorme entusiasmo alla necessità di riavvicinare la politica alla gente e volendo costruire il futuro del nostro Trentino. E non si fanno passi indietro perché qualcuno dichiara che 'FdI vuole alzare il prezzo'. Ringrazio pertanto il suggerimento di Kaswalder perché faccio sempre tesoro di ciò che mi dicono gli altri. Temo però che si dovrà adeguare lui, nello spirito di coalizione unitario che rivendico sempre con forza, alle scelte di un partito, per il quale mi onoro di essere la candidata presidente alle prossime provinciali, che in risposta a un elettorato che in tutte le ultime tornate elettorali lo ha voluto democraticamente primo partito in Italia sta lavorando trasversalmente insieme a tantissimi mondi per costruire un solido futuro. Un suggerimento lo do anch’io, e mi si permetta una battuta simpatica per sdrammatizzare: dire a una donna che si deve adeguare la fa ancora di più insistere e tenere duro sulla propria linea", conclude Gerosa.