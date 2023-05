''Venite alla manifestazione contro orsi e lupi'', la presidenza del consiglio provinciale inoltra l'invito firmato dall'esponente di Fdi: ''E' la prassi. Valuta e decide il singolo''

Il Consiglio di presidenza della Provincia ha girato in pochi minuti dalla ricezione l'invito ai consiglieri provinciali. L'evento organizzato da un militante di Fratelli d'Italia. Kaswalder: "Questa è la prassi da sempre, si inoltrerebbe anche una comunicazione per esempio del Partito Democratico"

TRENTO. Una manifestazione contro orsi e lupi, la politica è inviata. E il Consiglio di presidenza della Provincia ha inoltrato nel giro di pochi minuti dalla ricezione la richiesta ai consiglieri provinciali.

"Spettabili Consiglieri e Amministrazione tutta, siamo lieti di invitare le S.V. all’evento 'Prima noi poi i grandi carnivori' che si terrà sabato 20 maggio alle ore 10.00 in piazza Dante a Trento. Distinti saluti. L'organizzatore Danilo Perin". Questa la lettera trasmessa dalla segreteria generale del Consiglio della Provincia di Trento ai consiglieri di piazza Dante.

"Se c'è una richiesta specifica, un invito aperto a tutti i consiglieri è prassi inoltrare la comunicazione - commenta a il Dolomiti il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder - poi valuta e decide il singolo se aderire o meno alle iniziative. E' sempre stato così, la segreteria della presidenza del Consiglio provinciale le inoltra direttamente".

Il firmatario dell'invito, Danilo Perin, è un esperto cacciatore e sulla sua pagina Facebook condivide tantissime immagini di predazioni da lupi e video di orsi pericolosi (Qui articolo). E' anche il deus ex machina di Fratelli d'Italia in Alta Valsugana. Nelle scorse settimane ha ricevuto da Alessandro Urzì, commissario del partito di Giorgia Meloni in Trentino, l'incarico di costituire il Circolo territoriale.

Un'operazione andata a buon fine con l'apertura del Circolo Pinè-Cembra ma è operativo con l'obiettivo di ramificare e rafforzare il partito nel territorio. Svolge politica attiva con una visione e un orizzonte preciso. "Le iniziative vengono inoltrate, anche se fosse, per esempio, il Partito Democratico a organizzare un evento e chiedesse di trasmettere la comunicazione ai consiglieri. Questa è la prassi da sempre", conclude Kaswalder.