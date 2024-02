Ddl ''ammazza - orsi'', Fugatti (VIDEO): "Non mi metto a guardare le virgole" e sul Governo: "Non impugnerà la legge"

TRENTO. “Non mi metto a guardare le virgole del disegno di legge ma mi metto a guardare l'impostazione”. Usa queste parole il governatore Maurizio Fugatti per commentare le osservazioni che sono state fatte in questi giorni in merito al disegno di legge numero 11 soprannominato dalle associazioni animaliste “Ddl ammazza orsi” che prevede l'abbattimento di un massimo di 8 plantigradi all'anno.

Come riportato sulle pagine de il Dolomiti (QUI L'ARTICOLO) nelle varie audizioni che si sono svolte in Terza Commissione vi è stata anche quella del Comitato “Insieme per Andrea Papi” durante la quale il presidente Pierantonio Cristoforetti ha messo nero su bianco alcune criticità che vanno dai 'limiti per gli abbattimenti' oppure la parola 'può' al posto di 'ordina', aspetti che renderebbero il provvedimento peggiore della legge Rossi in vigore attualmente.

Nel rispondere ad alcune domande al termine della riunione di Giunta, Maurizio Fugatti ha voluto precisare, invece, che il disegno di legge presentato “è migliorativo”.

“Il Governo – ha spiegato - non impugnerà questa legge e questo è un passo in più. Al di là dei formalismi. Se non cambia l'impostazione culturale al di fuori del Trentino non ne usciamo ed io dico che qualche spiraglio c'è. Chiaro che se ci fosse stato scritto l'abbattimento di 60 orsi invece di 8 eravamo tutti più contenti”.

Il governatore parla di un “passo in avanti sotto l'aspetto culturale della questione” e cita anche il supporto della comunità scientifica, “hanno detto che sono troppi e che il problema deve essere affrontato”.