Riva del Garda Fierecongressi usa la tecnologia total green della Nasa per sanificare gli ambienti e prende forma il calendario con Expo Riva Schuh e Hospitality

Già approntate le regole che i protocolli prevedono per la riapertura delle strutture, dal controllo sanitario agli ingressi al distanziamento interpersonale, dall’utilizzo di dispositivi di protezione individuali, alla sanificazione degli spazi. Pellegrini: "Obiettivo prioritario garantire un ambiente sicuro e confortevole per gli ospiti. Soluzioni in linea con i valori della società: sostenibilità e innovazione"

RIVA DEL GARDA. Il polo fieristico e congressuale del Trentino è pronto a riaprire in sicurezza a partire da settembre. Un'azione speciale è quella di utilizzare una tecnologia sostenibile utilizzata dalla Nasa.

"Abbiamo ridisegnato spazi e attività - commenta Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi - con l’obiettivo prioritario di garantire un ambiente sicuro e confortevole per gli ospiti. Al contempo, ci siamo impegnati a trovare soluzioni in linea con i valori della società: sostenibilità e innovazione sono temi cari e, oggi più che mai, intendiamo praticarli attraverso azioni e strumenti che, assieme alla salute dei partecipanti agli eventi, continuino a rispettare anche quella dell’ambiente".

In vista dell'attesa riapertura di manifestazioni fieristiche e congressuale, prevista a livello nazionale per il 15 luglio come da Dpcm dell'11 giugno, Riva del Garda Fierecongressi si è attrezzata per trovarsi pronta alla ripresa degli eventi in sicurezza. Già approntate le regole che i protocolli prevedono per la riapertura delle strutture, dal controllo sanitario agli ingressi al distanziamento interpersonale, dall’utilizzo di dispositivi di protezione individuali, alla sanificazione degli spazi.

"Il piano elaborato - aggiunge Pellegrini - ci consente di essere pronti a rispondere in modo affidabile ai nostri interlocutori, che contano anche su meeting e fiere per risollevare i propri affari. Il necessario sblocco delle date per il nostro settore ci consentirà di portare avanti con maggiori certezze il difficile lavoro di riposizionamento fatto in questi mesi per salvaguardare gli eventi puntando all’autunno, pur consapevoli di dover fare i conti con un calendario ridotto”.

Tra le azioni speciali, l’adozione di una tecnologia di sanificazione ambientale total green: a partire dal mese di settembre in tutta la struttura del Centro Congressi di Riva del Garda sarà funzionante un sistema di sanificazione ambientale attivo tutti i giorni.

Sviluppato dalla start up milanese Sanixair e adottato dalla società trentina all’intermediazione della cooperativa Mimosa in quanto distributore ufficiale in Trentino, il sistema si basa sul processo naturale dell’ossidazione fotocatalitica, utilizzato anche dalla Nasa per la sanificazione degli ambienti destinati alle missioni aerospaziali.

Una soluzione tecnologica salubre e sostenibile, in grado di garantire un livello costante di aria microbiologicamente sicura, che Riva del Garda Fierecongressi è la prima realtà del settore fieristico e congressuale italiano ad avere adottato.

"Nell’incertezza di questi mesi - prosegue Alessandra Albarelli, direttrice di Riva del Garda Fierecongressi - abbiamo imparato ad adattare rapidamente i nostri sistemi organizzativi e oggi siamo pronti a tornare in attività in uno scenario rinnovato. Il personale, sottoposto anche a iter di controllo sierologico su base volontaria, è formato per gestire, in ogni fase dell'evento, tutte le attività nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Abbiamo riscoperto l’importanza di conoscere per prevenire e, in tale ottica, nei prossimi mesi promuoveremo una campagna informativa mirata a comunicare tutte le nuove modalità di gestione degli eventi”.

In attesa dunque che il polo fieristico e congressuale torni ad aprire al pubblico, lo staff sta procedendo alla ricollocazione degli appuntamenti in calendario sospesi, alcuni dei quali riposizionati nel secondo semestre dell’anno.

Già annunciate le nuove date di Expo Riva Schuh e Gardabags, fiera internazionale delle calzature di volume e degli accessori che si svolgerà al Quartiere Fieristico dall’11 al 14 dicembre, e di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, in programma dall'1 al 4 febbraio 2021.

Per quanto riguarda il calendario congressuale, permane ad oggi il divieto ai professionisti sanitari di partecipare ai meeting, attualmente presente nel Dpcm del governo. "Se così dovesse restare anche gli eventi dell’autunno, in gran parte importanti congressi medici interregionali e nazionali, sarebbero compromessi - conclude Albarelli - ci aspettiamo quindi che vi sia un ulteriore apertura in questo senso per consentirci di mantenere in autunno gli eventi medici nazionali, per cui non sussisterebbe la variabile degli spostamenti dall’estero".