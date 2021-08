Caldo in Trentino, attesi 35 gradi per Ferragosto e una temperatura superiore alla media, ma il ''prato del freddo'' a Sella Giudicarie va sotto lo zero

Il caldo è atteso anche in Trentino con la previsione di temperature massime intorno ai 35 gradi nel fine settimana di agosto, circa 5 gradi in più rispetto alla media del periodo, ma lontano dai picchi record del 15 agosto 1974 o dell’11 agosto del 2003 quando la temperatura registrata nella stazione di Trento – Laste superò i 39 gradi

TRENTO. Nel siracusano sono stati registrati 48,8 gradi, un dato in grado di superare il record di Atene (Grecia) del luglio 1977. E' un'ondata di caldo africano da primato quella che nelle ultime 48 ore interessa le Regioni meridionali d'Italia. Temperature che inoltre alimentano i vastissimi roghi in varie parti della Penisola.

Una situazione drammatica che vede anche l'impegno del sistema di Protezione civile del Trentino impegnato nel fronteggiare i roghi e gli incendi, in particolare in Sicilia (Qui articolo).

Nel fondovalle, inoltre, si assisterà al fenomeno delle cosiddette “notti tropicali” con temperature minime superiori ai 20 gradi. Da lunedì tempo maggiormente instabile con qualche temporale che dovrebbe portare più fresco sul Trentino.

Il cielo sarà per lo più sereno, anche se, soprattutto in montagna, saranno possibili brevi rovesci o temporali, specie nel pomeriggio o alla sera. Queste le previsioni di Meteotrentino per i prossimi giorni.

Sull’arco alpino e in Trentino il clima cambia in maniera rapida e intensa con effetti sempre più evidenti. Il climatologo Barbiero: "Gli studi ci indicano che potremmo assistere a eventi sempre più estremi, come la tempesta Vaia”. Nel giro di un secolo e mezzo la superficie dei ghiacciai si è ridotta del 75% (Qui articolo).

In Sicilia si sfiorano i 50 gradi, il caldo è atteso anche in Trentino, ma il sito freddo di Avalina, sopra Roncone a 1.964 metri sul territorio comunale di Sella Giudicarie, è andato sotto zero per tre notti consecutive.

"Si tratta di un avvallamento posto al centro di un vasto prato nel quale pascolano liberamente le mucche tra giugno e settembre - commenta Giampaolo Rizzonelli, socio e responsabile del progetto di monitoraggio dei siti freddi dell'associazione MeteoTriveneto - ma questi siti freddi (in inglese “frost hollow” ) hanno dei particolari 'microclimi', in determinate condizioni di cielo sereno, suolo innevato (la neve amplifica il fenomeno, ma come abbiamo visto 'funzionano' anche senza neve), scarsa umidità e assenza di vento, diventano delle fabbriche naturali di freddo".

Giorno Minima Massima 9 agosto +1,5 +18,4°C 10 agosto -1,4 +20,3°C 11 agosto -1,6 +19,7°C 12 agosto -0,4 n.a.

Il sito è un grande prato, con una leggera depressione al centro di soli 8 metri (non è un “buco” ma una semplice conca, un avvallamento). Il record per agosto 2021 spetta al giorno 2 con una minima di -3,5 gradi; Avalina ha fatto registrare una minima assoluta di -37,5 gradi l’8 gennaio 2021.

"La grande potenzialità è data dall’ottimo sky view factor, che si potrebbe tradurre con il termine 'porzione di cielo visibile', il sito infatti ha la possibilità di cedere calore verso la libera atmosfera, non essendoci nelle proprie vicinanze cime molto elevate (la più vicina è il Dosso dei Morti) o boschi, che potrebbero ostacolare il raffreddamento dell’aria. Va detto infine che le “colline/prati” posti intorno al sito fungono da recipiente per l’aria fredda che si accumula sul fondo del prato, che a tutti gli effetti diventa un vero e proprio lago di aria fredda", conclude Rizzonelli.