Meteo, ultimi temporali poi da martedì arriva una settimana di caldo torrido su tutta Italia

Per ilMeteo.it sta per arrivare una settimana di forte caldo con picchi sopra i 40 gradi in buona parte d'Italia. Si parte dal Sud con l'anticiclone africano che riuscirà a risalire il Paese portando stabilità anche sulle Alpi. Per MeteoTrentino da martedì ci sarà bel tempo

TRENTO. Per MeteoTrentino tra oggi e domani dovrebbero esaurirsi gli ultimi colpi di maltempo e poi da lunedì il sole dovrebbe tornare a risplendere anche in provincia di Trento. Per ilMeteo, poi, si prospetterà in tutta Italia la settimana più calda dell'anno con punte oltre i 40 gradi.

'Si conferma l'arrivo di una forte ondata di caldo sull'Italia che porterà i valori più eccezionali di questa estate su alcuni angoli del Paese - si legge sul sito nazionale -. La ragione va ricercata nel solito anticiclone africano che ormai da alcuni giorni preme per risalire verso Nord nel tentativo di conquistare anche le regioni settentrionali tutt'ora accarezzate da venti più freschi di origine oceanica. Questo suo tentativo andrà a buon fine e nei prossimi giorni tutto il nostro Paese sarà avvolto da un'atmosfera davvero incandescente con temperature eccezionali''.

Già da domenica il Sud e le due isole Maggiori saranno interessate da un caldo molto intenso e la colonnina di mercurio potrà salire fino a toccare la soglia dei 40°C. ''Temperature in aumento pure al Centro-Nord - secondo ilMeteo.it - dove tuttavia i valori si manterranno non particolarmente alti. Ma la vera svolta incandescente è attesa con l'inizio della nuova settimana. Le giornate più bollenti, almeno secondo gli ultimi aggiornamenti in nostro possesso, sembrano essere quelle di martedì 10 e mercoledì 11 quando i termometri potrebbero arrivare a toccare picchi intorno ai 47/48°C su alcuni tratti della Sicilia. 45°C sono attesi in Sardegna e punte oltre i 40-41°C su molti tratti del Sud. Andranno un po' meglio le cose al Centro-Nord dove, nonostante farà tanto caldo anche su questi settori, avremo valori più normali con picchi di 36-38°C nelle aree interne di Lazio e Toscana come anche su molti angoli della Val Padana specie in Emilia''.

Nel dettaglio ''trentino'' ''oggi, sabato, parzialmente soleggiato o nuvoloso con possibilità di rovesci e isolati temporali concentrati sui rilievi dal mattino fino alle ore serali e notturne, quando transiterà un debole fronte. Domenica - comunica MeteoTrentino.it - parzialmente nuvoloso con possibilità di rovesci e temporali specie in montagna. Lunedì soleggiato salvo locali nubi basse nelle prime ore mattutine e attività cumuliforme al pomeriggio sui rilievi. Da martedì in poi stabile e soleggiato con limitata attività convettiva sui rilievi''.