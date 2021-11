Il Perlé Nero è campione del mondo dei Blanc de Blanc e tra i ''migliori 100 vini'' a livello internazionale. Doppio prestigioso riconoscimento per le Cantine Ferrari

Dopo la recentissima nomina a Sparkling Wine Producer of the Year 2021 da parte di The Champagne&Sparkling Wine World Championships, Ferrari Trento ottiene altri prestigiosi riconoscimenti. E' tra i "100 migliori vini del mondo" per la rivista americana Wine Enthusiast: "Radioso, raffinato e assolutamente delizioso, questa bollicina divina preme tutti i tasti giusti”

Il Ferrari Perlé Nero Riserva 2012 formato Magnum è stato nominato World Champion per la categoria Blanc de Noirs della stessa prestigiosa competizione. Svelati con una cerimonia virtuale il 26 novembre, che ha chiuso la Awards Ceremony Week, i “campioni del Mondo” sono stati valutati dalla giuria di The Champagne&Sparkling Wine World Championships come i migliori in assoluto della propria tipologia.

Questa competizione, la più importante a livello internazionale dedicata solo alle bollicine, deve la sua importanza e il suo prestigio all’autorevolezza del suo fondatore, Tom Stevenson, e riceve ogni anno oltre mille candidature da tutto il mondo.

Il titolo di miglior Blanc de Noirs al mondo non è l’unico importante traguardo ottenuto quest’anno dal Ferrari Perlé Nero 2012, che è rientrato anche nella ambita classifica dei “100 vini migliori al mondo” del magazine americano Wine Enthusiast. La corrispondente per l’Italia Kerin O’ Keefe l'ha descritto così: “Radioso, raffinato e assolutamente delizioso, questa bollicina divina preme tutti i tasti giusti”.

Primo e unico Blanc de Noirs nella storia delle Cantine Ferrari, il Ferrari Perlé Nero è un Trentodoc Riserva creato con sole uve Pinot Nero accuratamente selezionate nei migliori vigneti di proprietà della famiglia Lunelli alle pendici dei monti del Trentino.

Un unicum nella produzione delle Cantine Ferrari ma assolutamente in linea con lo stile della casa, rappresenta una sfida nella sfida: esaltare il carattere del Pinot Nero senza giocare sulle estrazioni di colore, né sul corpo di questo vitigno. Il risultato è una sintesi straordinaria di eleganza e di complessità.

Gli importanti riconoscimenti ottenuti dal Perlé Nero confermano il grande lavoro di Ferrari Trento su un vitigno delicato e imprevedibile: 50 anni di ricerca, nel vigneto e in cantina, raccontati egregiamente da questo Trentodoc d’eccellenza.