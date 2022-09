Avio trionfa all'attesissimo ''Palio delle botti'' e si porta in testa alla classifica nazionale (FOTO). E l'evento ''Uva e dintorni'' con oltre 400 volontari riparte alla grande

La formazione aviense si porta inoltra in testa alla classifica nazionale in vista della finalissima di ottobre a Refrontolo. Grande partecipazione a "Uva e dintorni": "Vinta la scommessa della ripartenza: tutte le perplessità e le preoccupazioni di qualche mese fa sono state superate con orgoglio dalla comunità"

AVIO. Si è chiusa la manifestazione "Uva e dintorni" e i padroni di casa di Avio si sono aggiudicati l'atteso "Palio delle botti delle città del vino". La formazione aviense si porta inoltra in testa alla classifica nazionale in vista della finalissima di ottobre a Refrontolo.

Un successo voluto a tutti i costi e frutto di un lungo impegno di preparazione da parte dalle squadre maschile e femminile: ragazzi e ragazze che hanno dimostrato capacità tecnica e abilità nelle prove, ma anche un legame con il territorio consolidato nel tempo.

Non poteva esserci ripartenza migliore dopo due anni di sospensione a causa della pandemia con la kermesse che ha richiamato in quel di Avio migliaia di turisti non solo dal Trentino ma anche da Veneto, Lombardia e Emilia Romagna.

A fare gli onori di casa della festa iniziata venerdì e che si concluderà questa sera sono stati il sindaco di Avio con l'intera giunta comunale con i ringraziamenti al comitato organizzatore di "Uva e dintorni" Walter Pericolosi per l'impegno nell'organizzazione dell'evento possibile grazie ai moltissimi volontari (circa 400) che concorrono anno dopo anno ad un successo segnato da moltissimi appuntamenti: dalle degustazioni vini e visita alle cantine agli spettacoli, dalle rievocazioni della vita medievale al mercato artigianale, dagli incontri culturali tra storia e architettura alle rappresentazioni di giochi antichi.

Encomi per l'organizzazione e per il significato della manifestazione sono venuti da Carlo Rossi e Franco Nicolodi (rispettivamente presidente nazionale degli ambasciatori delle Città del Vino e coordinatore regionale), da Lorenzo Libera (presidente Cavit e della Cantina sociale-Viticoltori in Avio), dal sindaco di Brentino Belluno e di Ala in rappresentanza dell'Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo.

Territorio, arte, tradizione, prodotti enogastronomici: questi gli ingredienti di un appuntamento arrivato alla 21esima edizione (e con il XIX Palio delle Botti), un progetto ricco di proposte che non si esaurisce nello spazio di un fine settimana ma vive nello spirito di una comunità che l'ha ideato e forte degli oltre 400 volontari.

E a loro è andato il ringraziamento dell'amministrazione comunale di Avio con il sindaco e l'assessore al turismo coinvolti dall'entusiasmo dei partecipanti con il bagno finale nella fontana di piazza Vittorio Emanuele: "Vinta la scommessa della ripartenza: tutte le perplessità e le preoccupazioni di qualche mese fa sono state superate con orgoglio dalla comunità di Avio grazie anche all'impegno dei tantissimi e instancabili volontari guidati da Walter Pericolosi, presidente del comitato Uva e dintorni".

La kermesse, promossa dal Comune di Avio con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del vino e dei sapori del Trentino e il sostegno dell'Azienda per il turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo, è stata resa possibile grazie alla collaborazione di molte associazioni del territorio.

Per quanto riguarda il "Palio della Botte", Avio ha dimostrato ancora una volta di riuscire a primeggiare grazie alla determinazione di Alessio Secchi, Elia Campostrini, Christian Emanuelli, Federica Caden e Linda Rizzi. La formazione maschile è stata strepitosa nella prova della della spinta botte (la prova "regina" che consente di guadagnare punti per la finalissima") vinta, così come lo slalom, la pigiatura ed il riempimento dopo un'avvincente sfida con le formazioni concorrenti di (nell'ordine di classifica finale) Brentino Belluno, Maggiora, Boca, Cavriana, Suvereto, Santa Venerina, Vittorio Veneto e Refrontolo.

"Quattro vittorie su quattro gare con un distacco di parecchie decine di punti sulle altre squadre la dice lunga sulla bravura dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. E ora tutti concentrati per conquistare il Palio nazionale" è il commento di un Walter Pericolosi al settimo cielo per un risultato fantastico.