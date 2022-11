Cercasi camerieri, lavapiatti e baristi: ''Se lavori da noi non solo prendi paga, ma scii gratis tutta la stagione''

L'annuncio per far fronte alla carenza di personale è della Maniva Ski che gestisce gli impianti dell'area sciistica Maniva (40 chilometri di piste e 9 impianti di risalita al confine con Val Camonica, Trompia e Sabbia)

GARDONE. ''La stagione invernale è alle porte e noi abbiamo bisogno di te. E se lavori da noi non solo prendi paga, ma scii gratis tutta la stagione. Siamo alla ricerca di persone volenterose a cui piaccia mettersi in gioco e dare il meglio di sé''. Maniva Ski ha scelto questa strategia per superare il problema di reperimento personale che sta colpendo tutti i luoghi montani. In Trentino, per esempio, si stima che ci si aggiri su un ammanco tra il 10% e il 15%, circa tra 2 e 3 mila addetti rispetto a un fabbisogno di oltre 30 mila unità tra impianti e hotel, bar e ristoranti, prima del via alla stagione invernale e il trend è grosso modo rispettato anche negli altri comprensori.

Una carenza fortemente legata al blocco del decreto flussi e alla mancanza di manodopera straniera che da qualche anno sta colpendo moltissimi comparti economici del Paese.

L'area sciistica di Maniva che sorge al confine delle tre valli bresciane (Valle Camonica, Valle Trompia e Valle Sabbia) con sede a Gardone e dista solo 50 chilometri da Brescia, conta su 40 chilometri di piste, 9 impianti di risalita e oscilla tra un minimo di 1.450 metri di altitudine e 2.100 metri e punta a garantire tutti i servizi possibili in ambito ''sciistico''. Si va dallo sci alpino al fondo, dallo snowboard al bob e alle slitte passando per tutte le attività collaterali quali le ciaspole, lo sleddog, Igloo e ''après-ski''.

L'annuncio è diretto a ''baristi, lavapiatti, camerieri per weekend e festivi'' e per essere più attrattivi per il personale ecco la proposta: ''Se lavori con noi, non solo prendi paga ma scii gratis per tutta la stagione. Quando ti ricapita? Inviaci il tuo curriculum''. Gli interessati possono inviare il curriculum [email protected] .