Dalla degustazione alla cieca agli abbinamenti cibo-vino: Alessandro Nigro Imperiale è il "Miglior sommelier d’Italia", prestigioso titolo Trento Doc

Dopo aver superato le selezioni territoriali il sommelier pugliese ha avuto accesso alla fase nazionale riservata a 18 professionisti, durante la quale si è confrontato con colleghi provenienti da tutta Italia. Il riconoscimento è stato assegnato in partnership con l’Istituto Trento Doc in occasione del 55° Congresso Nazionale di Ais a Sorrento

SORRENTO. E' il pugliese Alessandro Nigro Imperiale ad ottenere il titolo di "Miglior sommelier d’Italia Associazione Italiana Sommelier 2022 - Premio Trentodoc", il prestigioso riconoscimento assegnato in partnership con l’Istituto Trento Doc in occasione del 55° Congresso Nazionale di Ais, svoltosi a Sorrento.

Dopo aver superato le selezioni territoriali Nigro Imperiale, sommelier Ais Puglia, ha avuto accesso alla fase nazionale riservata a 18 professionisti, durante la quale si è confrontato con sommelier provenienti da tutta Italia. Di questi, solo 4 sono stati designati per le semifinali e si sono confrontati nella giornata odierna: Marco Casadei, Artur Vaso, Alessandro Nigro Imperiale e Simone Vergamini. Il vincitore da anni lavora in Francia ed è attualmente al Four Seasons Grand Hotel di Saint-Jean-Cap-Ferrat.

La giuria, composta dai precedenti vincitori del Concorso, da una rappresentanza di Ais, da stampa di settore e dall’Istituto Trento Doc, ha valutato i finalisti in diversi tipi di prove: degustazione alla cieca, prova in lingua straniera, descrizione di uno spumante metodo classico, completa di proposta di abbinamento cibo-vino che ha coinvolto 4 o 5 Trentodoc.

Le altre prove in cui si sono sfidati i finalisti sono state: abbinamento a un menu di cucina nazionale e/o internazionale; decantazione e servizio di un vino rosso a scelta tra 3 alternative, con relativa degustazione e descrizione emozionale; comunicazione sulla traccia suggerita da immagini di territori, personaggi e vini di caratura internazionale.

Oltre al vincitore gli altri sommelier che hanno partecipato alla fase finale sono Marco Casadei, Sommelier Ais Romagna, marketing manager della Euro Company di Ravenna (nel suo palmares di campione Ais, il master del Friulano, del Sangiovese e dell’Albana); Artur Vaso, sommelier Ais Lombardia, docente all’Ipseoa Caterina de’ Medici di Gardone Riviera e Simone Vergamini, Sommelier Ais Toscana, titolare di Wineafertwine.