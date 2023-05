Vini del territorio, al via il concorso della Fondazione Mach. A Tebaldi il premio "Sergio Ferrari": "Per serietà e valori etici dimostrati nella viticoltura e nell'enologia"

SAN MICHELE ALL'ADIGE. Due giorni di degustazioni, 102 etichette in gara, 8 categorie, 30 commissari al lavoro. Sono i numeri della sesta edizione del concorso sui vini del territorio organizzato dalla Fondazione Edmund Mach. La manifestazione, autorizzata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, come concorso ufficiale, si è aperta con l'assegnazione del premio dedicato a Sergio Ferrari, amico e firma de Il Dolomiti scomparso nel 2021 a 83 anni (Qui articolo).

L'evento si è aperto giovedì 18 maggio e la commissione di esperti sta degustando e valutando le etichette provenienti dalle cantine trentine e altoatesine. Si tratta di trenta professionisti del vino tra enologi, enotecnici, sommelier, comunicatori e giornalisti del settore provenienti da tutta Italia. Protagonisti sono i vitigni autoctoni o interpretazioni territoriali di vitigni internazionali.

L'apertura del concorso si è svolta alla sala Versini del Palazzo Ricerca e Conoscenza. Presenti il presidente Fem, Mirco Maria Franco Cattani, il direttore generale Mario Del Grosso Destreri, il preside Manuel Penasa, Andrea Panichi, responsabile del Dipartimento istruzione post secondaria e referente organizzativo del concorso, l'enologo Luciano Groff, la commissione e una classe di studenti del corso enotecnico, che in questa manifestazione svolgono un importante ruolo organizzativo e di supporto alla commissione.

Il presidente Cattani ha consegnato assieme alla moglie Grazia e alla figlia Chiara il premio intitolato a Sergio Ferrari allo studente Riccardo Tebaldi, per la serietà e i valori etici dimostrati nell'apprendimento dei principi teorico pratici della viticoltura e enologia, distinguendosi in particolar modo per la costanza di impegno e per la crescita personale durante tutto il percorso di studio.

"Questo premio - commenta Cattani- rammenta la dedizione e la passione, di professore e giornalista, che Sergio Ferrari ha svolto per tutta la sua vita professionale, dedicandosi ai giovani ed al comparto agricolo in particolare, contribuendo nel contempo a sensibilizzare e stimolare il valore etico di studenti e lettori".

L'iniziativa, organizzata dal Centro Istruzione e Formazione, conta sul patrocinio dei tre comuni della Piana Rotaliana: San Michele all’Adige, Mezzocorona, Mezzolombardo, delle due sezioni Assoenologi del Trentino e dell’Alto Adige e vede il coinvolgimento del Consorzio turistico Piana Rotaliana Königsberg e del Museo etnografico trentino. L'evento, ha evidenziato Manuel Penasa si propone, al tempo stesso, come opportunità didattica per gli studenti del Corso enotecnico per iniziare a prendere confidenza con i vini del territorio e con le aziende produttrici, ampliando le competenze tecniche degli studenti.

Per la sesta edizione sono state individuate le seguenti categorie: Teroldego Rotaliano Dop vendemmia 2020, Trentino Dop Marzemino, Trentino Dop Pinot bianco, Trentino Dop Riesling, Trentino Dop, Vigneti delle Dolomiti Igp, Vallagarina Igp con indicazione vitigno Nosiola, Alto Adige – Südtirol Dop Pinot bianco, Alto Adige – Südtirol Dop Riesling, Vini dolci (con residuo zuccherino superiore a 45 g/l), appartenenti alle seguenti Dop o Igp del territorio Trentino Alto Adige/Südtirol: Dop Alto Adige, Dop Trentino, Dop Trento, Igp Vigneti delle Dolomiti, IspVallagarina.

Le premiazioni delle prime tre categorie per ogni singola categoria sono previste per giovedì 1 giugno nell'ambito di un incontro in programma, alle 14, all'aula magna, che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione Mach.