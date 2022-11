"E lei ha detto 'sì'". La romantica proposta di matrimonio di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez: "Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita"

La proposta sarebbe stata fatta tra le montagne, in un lussuoso hotel in Alto Adige, con tanto di lume di candela. Nel video pubblicato sui social si scorge l'anello al dito di Rodriguez

TRENTO. "And… she said yes (E, lei ha detto 'sì' ndr). Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita". Con un sì risponde la modella Cecilia Rodriguez alla proposta di matrimonio fatta dal compagno ed ex ciclista trentino Ignazio Moser, figlio del celebre campione Francesco.

La romantica proposta sembrerebbe essere stata fatta in un noto hotel di lusso a Merano, in Alto Adige, con tanto di lume di candela stando alle ultime storie della coppia pubblicate su Instagram. Nel video si scorge infatti il prezioso anello al dito di Rodriguez. La location scelta da Moser sono proprio le "sue" montagne.

La notizia non giunge nuova visto che la coppia, in un'intervista, già aveva parlato di matrimonio. I due sono insieme da ben 5 anni, quando nel 2017 si erano conosciuti al Grande Fratello Vip. Si attendono ora i dettagli sul luogo e la data del matrimonio che ancora non sembrerebbero essere stati resi noti.