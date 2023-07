Un matrimonio da brividi (IL VIDEO), gli sposi, i testimoni, il celebrante e gli ospiti si lanciano con il paracadute dal Brento: ''Una cerimonia che ci rappresenta appieno''

DRO. Si chiamano Priscilla Formica e Filippo Guenzani e sono gli sposi che lo scorso 10 luglio si sono lanciati dal monte Brento, a nord di Dro, per celebrare la loro unione. Vale la pena specificare subito una cosa: tutte le persone che hanno partecipato (a partire dagli sposi) sono base jumper con anni di esperienza e centinaia di lanci alle spalle.

Priscilla e Filippo per l’appunto sono originari rispettivamente di Roma e Gallarate (in provincia di Varese) ma è proprio sul monte Brento che si sono conosciuti. Qui, uniti dalla passione per gli sport d’aria, è nato il loro amore. “Ho vissuto per un po’ di tempo nella zona di Ledro e ora con mio marito siamo in Trentino per lavoro, questo lancio fa parte di un progetto più ampio che abbiamo chiamato Base wedding project”.

La coppia ha infatti deciso di lanciarsi, con tanto di matrimonio, da una serie di luoghi scelti per comporre la parola “Base”, quindi: building (edificio), antenna, span (la campata del ponte) ed earth (terra). Il primo lancio è avvenuto nel maggio 2022 da un’antenna in Texas, poi, sempre negli Stati Uniti, è stata la volta del Perrine Memorial Bridge in Idaho. Dopo il Brento è probabile che l’ultimo “lancio matrimoniale” sarà effettuato da un edificio di Kuala Lumpur, la capitale della Malesia.

“Tutti i lanci sono stati pianificati nei minimi dettagli – specifica Formica – sono richiesti anni di preparazione e una puntuale analisi dei rischi, insomma servono allenamento fisico e mentale. Il fatto è che quando ci siamo sposati all’estero non c’erano le nostre famiglie né i nostri amici, per questo ora abbiamo scelto di fare qualcosa che ci rappresentasse appieno”.

A lanciarsi con la copia c’erano anche diversi amici fra cui Maurizio di Palma, base jumper professionista che ha celebrato il matrimonio in quota, e Roberta Mancino stuntwoman che è stata anche la controfigura di Scarlett Johansson nei film Marvel. “Maurizio ha maturato un’esperienza di oltre vent’anni nel mondo del base jumping ed è stato il nostro istruttore e mentore nel base jumping”, spiega Formica.

Infine era presente anche Nils Astrologo, in arte Snils, videomaker e pilota di droni che ha ripreso il lancio: “Di recente ho partecipato a uno degli eventi più belli della mia vita, il matrimonio di Priscilla e Filippo. Devo confessare che in genere odio partecipare ai matrimoni, probabilmente perché nel mio passato lavoro di wedding filmmaker ho iniziato a vedere la stessa noiosa ridondanza in ognuno di essi. Ma questo è stato speciale per me non solo per la performance in sé, ma è stato fantastico per il senso di accettazione che ho provato da quando sono entrato nella comunità di Base. Quel senso è uno dei motivi principali per cui ho sempre amato lo sport”.