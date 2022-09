Il successo di Oktoberfest, Di Gregorio: "3 mila entrate a giornata e più di 6 mila litri di birra spillati". Ospiti? Dalla Schützen Kompanie Trient alla Bolghera Volley

TRENTO. Tremila persone a giornata, 6 mila litri di birra Hb Traunstein e circa 30 fusti di fusti di Birra Dall’Armi. sono questi alcuni dei numeri raccolti

dall'organizzazione della 10ima edizione dell'Oktoberfest trentino, dopo aver dato il via ufficialmente il 16 settembre. Parte la terza settimana di questa nuova edizione, che proseguirà ogni weekend fino al 9 ottobre.

"Il risultato per ora è davvero sopra ogni aspettativa - dichiara Enzo Di Gregorio di Edg Spettacoli, organizzatore dell'evento - come affluenza abbiamo una media di 3 mila persone a giornata, come percezione sembrerebbe di più rispetto agli altri anni. Birra Dall'Armi? Piace molto è stata una novità determinante che vuole sottolineare il legame con il territorio. Da inizio dell'evento sono stati spillati circa 6mila litri di birra Hb Traunstein e circa una trentina di fusti di Birra Dall’Armi".

Numeri da capogiro già negli scorsi weekend, che hanno visto lunghe code e tutto esaurito.

Il bilancio finale potrà essere stilato soltanto al termine della manifestazione, ma Di Gregorio conferma che come numeri "il sabato si va anche oltre. Le domeniche poi siamo aperti anche a pranzo. I numeri per ora stanno parlando chiaro, complici anche le novità di quest'anno dalla cucina tipica legata al territorio ma anche le band live. Dopo il Covid possiamo dire che le persone hanno di nuovo tanta voglia di uscire. Consideriamo anche che lo spazio quest'anno si presta meglio".

Tante le presenze anche da fuori regione, come dalla Lombardia, dal Veneto, dal Friuli, anche di turisti stranieri: "C'è una collaborazione molto stretta con l'Apt locale che indirizza i partecipanti all'Oktoberfest a trovare un alloggio per il soggiorno in Trentino".

Un programma fitto che si protrarrà ancora per i prossimi due weekend. Già con oggi, venerdì 30 settembre, dalle 19.00 sono previsti la sfilata e il concerto della Schützen Kompanie Trient diventata Schützen Kompanie Trient Major Paolo Primon in onore e in ricordo dell'omonimo fondatore. A seguire la festa con la squadra di pallavolo Bolghera Volley per l’avvio della stagione agonistica con la presentazione delle squadre.

Dalle 21.00 musica con i Die Schweinhaxen, folk oberkrainer live band della Valsugana; sabato musica live con i Tirock Band, folk oberkrainer live band della Piana Rotaliana. Domenica concerto della Trentin Country Folk Band (live a cura di Mariano De Tassis e Carlo Casillo, Miscele D’Aria Factory). Ci si godrà una rivisitazione dei canti popolari, dei cori di montagna della tradizione popolare trentina.

Tutte le sere, a seguire Eddy Dj con set après ski Oktoberfest Style; GordArena apertura alle 22.00 i venerdì e sabato.

Per le famiglie: sabato e domenica dal pomeriggio è attivo il Villaggio Incantato con la GelatoMerenda Artigianale del Gatto Gordo e l’animazione tra giochi gonfiabili e intrattenimento per bambini. Ingresso omaggio al pranzo della domenica. Al pomeriggio della domenica si svolge l’open day della danza trentina in collaborazione con la Federazione Trentina Delle Scuole Di Danza, Trentino Danza e tutte le scuole del Trentino.

Tra gli eventi da segnare in agenda lo Spazio Multitasking Oktoberfest.

Sono aperte le iscrizioni per la giornata di formazione che coinvolgerà i famosi mattoncini Lego che entreranno nei padiglioni dell’Oktoberfest per un momento di riflessione e analisi con il metodo Lego Serious Play dedicato a tutti i team aziendali. L’iniziativa, ideata da Gian Paolo Barison, presidente dell'associazione Consulenti e formatori Trentino, partite iva, insieme all’organizzatore Di Gregorio, prevede che ogni tavolo da 8 persone sarà invitato a costruire dei modelli con i Lego attraverso i quali si parlerà del team aziendale e delle possibilità di migliorare performance e capacità di rispondere a un mercato in continua evoluzione.

Alla Trentino Music Arena proseguono dunque concerti, spettacoli, gemellaggi tra i comuni del Trentino e della Baviera, ottimo cibo tipico e l’ottima HB Traunstein, la birra bavarese ufficiale dell’evento. Novità di quest'anno, in edizione speciale, la Birra Dall’Armi, una birra keller, leggermente ambrata e velata, a bassa fermentazione, nata dal connubio tra la storia del Trentino e la Baviera firmata dal Birrificio Plotegher, nato nel 2015 dalla passione dei fratelli Matteo e Stefano.

"In pochi sanno che fu proprio un trentino a dar vita all’Oktoberfest di Monaco di Baviera – ricorda Di Gregorio- Nel 1810, Andrea Michele Dall’Armi (1765-1842) organizzò una grande festa popolare in onore del matrimonio tra il principe Ludovico e Teresa di Sassonia. Il re Massimiliano Giuseppe, visto l’enorme successo di partecipanti, decise di far diventare quella festa un appuntamento annuale. Nasce così l’Oktoberfest di Monaco".

Il contributo alla figura storica di Dall’Armi è celebrato all’Oktoberfest di Trento attraverso storie e racconti. È stato l’ex consigliere comunale Alberto Pattini, a portare alla luce la storia dimenticata di Andrea Michele Dall’Armi con una ricerca storiografica diventata pubblicazione. Ad Andrea Michele Dall’Armi, eclettico commerciante, banchiere, soldato, inventore, poeta e benefattore, è intitolato anche il vicolo dei Dall’Armi nei pressi di Piazza Pasi.

Per ulteriori informazioni riguardo l'evento è possibile consultare il sito (Qui il link).