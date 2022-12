"Il vincitore verrà scelto grazie ai voti del pubblico 'da casa'": il libro del professore UniTn Marco Andreatta finalista del "Premio nazionale di divulgazione scientifica 2022"

TRENTO. Misurare lo spazio è cruciale per il nostro processo di conoscenza. É a partire da questo punto si sviluppa il volume "Archimede, l'arte della misura" di Marco Andreatta, un libro giunto fra i tre finalisti del "Premio nazionale di divulgazione scientifica", il cui vincitore verrà annunciato in diretta streaming oggi pomeriggio (14 dicembre) prendendo in considerazione non soltanto l'opinione della giuria ma anche quella del pubblico che, da casa, potrà votare il 'titolo' preferito.

Marco Andreatta, autore di "Archimede, l'arte della misura" (2021) che segue "La forma delle cose. L’alfabeto della geometria" pubblicato nel 2019, è professore ordinario di Geometria all’Università di Trento. È stato inoltre presidente del Muse dal 2011 al 2019.

"Archimede è un pioniere della geometria, nella sua accezione più letterale di "misura della terra" - si legge nella descrizione del volume di Andreatta -. Primo nel misurare enti curvi nello spazio e nel calcolare la superficie e il volume della sfera, fu geniale nel metodo, che affascinò tutti i grandi protagonisti della scienza moderna: da Galileo che ne riprenderà le dimostrazioni con una sensibilità nuova, a Gauss che ne estende i calcoli con conseguenze mirabolanti, fino a Einstein che con la sua 'equazione di campo' scopre una delle formule più famose della storia del pensiero scientifico, un’espressione che può essere pensata come la versione contemporanea della formula di Archimede".

Nel pomeriggio di oggi (14 dicembre) a partire dalle 14 e fino alle 17 sarà possibile collegarsi alla diretta streaming della premiazione della X edizione del "Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi", durante la quale sarà possibile votare il proprio libro preferito: voti che andranno a sommarsi a quelli della giuria, che annuncerà infine il vincitore.