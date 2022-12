La pasta prodotta dai ragazzi e dalle ragazze con disturbi del neurosviluppo della coop Dal Barba ottiene la certificazione biologica

VILLA LAGARINA. La pasta dei ragazzi e delle ragazze con disturbi del neurosviluppo della cooperativa sociale Dal Barba ha ottenuto la certificazione biologica. L'importante riconoscimento arriva al termine di un lungo percorso, di due anni di lavoro, reso possibile grazie a macchinari e ad attrezzature messe a disposizione dalla Fondazione Metalsistem di Rovereto e alla perizia del maestro pastaio Andrea Capovilla, che ha maturato una vita nel settore, avendo lavorato per le maggiori industrie pastaie italiane.

''Ogni scatola di pasta da noi prodotta - si legge sulla loro brochure - è il frutto di un progetto di inclusione sociale ed economica che vede impegnati, in modo diversificato, giovani ragazzi interessati da deficit del neurosviluppo (disturbi dello spettro autistico, sindrome di Down, ecc.). Attualmente la produzione di pasta si articola su diversi formati di tipo corto, tutti realizzati in modo artigianale a partire da ingredienti di elevata qualità, come la semola semi integrale biologica della Iris. Una parte del ricavato di ogni confezione viene utilizzata per essere reinvestita nelle molteplici attività di inclusione che la cooperativa sociale Dal Barba sta sviluppando per offrire un lavoro, una dignità e un futuro a giovani con disabilità''.

Come spiegato anche nella brochure l’ingrediente base di questa pasta, oggi certificata biologica, è la semola semi integrale, fornita dalla cooperativa agricola Iris di Corteregona di Calvatore in provincia di Cremona, specializzata nell’agricoltura biologica da 44 anni e considerato il primo produttore italiano del biologico, che sostiene in qualità di partner la Cooperativa Dal Barba. La semola fornita conserva interamente il germe di grano, concentrato di sostanze nutritive dalle proprietà benefiche ed antiossidanti.

Oltre alla materia prima, il segreto qualitativo della produzione di 380 chili giornalieri è il lungo processo di essicazione a vapore che dura 20 ore. Numerose le collaborazioni in essere della cooperativa Dal Barba come con Risto3, Pastificio Giovanni Rana, Sait Coop Trentino. In arrivo altri accordi commerciali con una catena Tedesca, che ha riconosciuto la salubrità della pasta dal Barba. La certificazione biologica rafforza il progetto di inserimento sociale e lavorativo dei ragazzi autistici nel laboratorio d’arte bianca, nel ristorante e nel bed and breakfast della Cooperativa dal Barba di Villa Lagarina.