Moser lancia la sua nuova e-bike: "FMoser" può passare da tradizionale a elettrica in soli tre minuti

Il campione di ciclismo Francesco Moser si lancia in una nuova avventura imprenditoriale in collaborazione con Fantic Motor, progettando il suo nuovo brand di e-bike FMoser. Le biciclette presenteranno un Dual Mode System che consente di convertire la bici da tradizionale a elettrica

TRENTO. Il campione Francesco Moser è tornato in pista, questa volta con una nuova gamma di bici creata da lui: nasce il brand FMoser, progettato insieme all’azienda Fantic Motor.

Una nuova avventura imprenditoriale per il campione, che si lancia in questo progetto, in cui saranno le e-bike a essere protagoniste. Le FMoser con un Dual Mode System consentono di convertire la bici da tradizionale a elettrica, quindi a pedalata assistita e in completa autonomia in meno di 3 minuti.

Moser lancia così questa nuova gamma di biciclette, con un peso contenuto di soli 7, 5 chilogrammi, rigidità del telaio inalterata quando la batteria non è presente, pensando a ogni tipo di ciclista e anche alle lunghe distanze, arrivando così sul mercato italiano dopo tre anni di ricerca e sviluppo.

Dal 1979 si occupa personalmente delle sue biciclette, puntando all'innovazione e costruendo con il suo team telai di qualità marchiati con il suo nome, Moser. Lo sceriffo decide così di rimettersi in gioco, collaborando con Fantic, casa delle moto e delle bici elettriche con sede in Veneto, rilanciando il brand Moser nel mondo delle bici.

Un mondo a lui caro quello delle biciclette, che lo ha visto protagonista per tanti anni, partendo dal suo primo anno di professionismo, quando ottenne subito la sua prima vittoria di tappa al Giro d’Italia per poi proseguire con una serie di altre vittorie. La Sei giorni di Milano, i campionati del mondo su strada e di inseguimento su pista, la Freccia Vallone, la terribile Parigi-Roubaix furono soltanto alcune delle tappe predilette dall’atleta che ha segnato la storia del ciclismo.