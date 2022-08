Musica e arte, 20 artigiane e la novità degli stand di cibo etnico, ecco RoveretoInRosa per parlare delle difficoltà e delle lotte intraprese per la conquista dei diritti

ROVERETO. Anche quest’anno nella città della Quercia ospiterà Rovereto InRosa, una manifestazione di fine estate organizzata dal Consorzio Rovereto InCentro e che si svilupperà nel centro storico.

L'appuntamento è per venerdì 2 settembre quando il mondo femminile e le tematiche collegate rappresenteranno il punto cardine di questa giornata. La partecipazione a questa manifestazione è sempre più apprezzata ed è aperta a tutte le donne che vogliono mostrare le loro capacità professionali, artistiche, musicali e perché no, intellettuali.

L’evento presenterà numerosi momenti di grande interesse come il mercatino delle artigianeInMostra lungo via Roma e all’interno del cortile urbano che dalla prima edizione nel 2019 nella quale erano presenti solamente 4 espositrici è arrivato a ospitarne ben 20 per l’edizione 2022.

Anche quest’anno sarà presente l’arte di strada a cura dell’Associazione centro culturale artisti Madonnari che, grazie ai disegni realizzati con i gessi sul pavimento, daranno un tocco di colore alla città.

In prima serata verrà proposto il monologo “Domov můi – La mia Casa” presso il giardino delle sculture del Mart come anche l’animazione live sand art dell’artista Nadia Ischia in piazza Loreto e la caccia al tesoro dei sassolini felici in rosa a cura del gruppo “SassolinifelicidaRovereto”.

Da metà pomeriggio saranno numerosi gli appuntamenti con musica, danze, body painting, una mostra di acquerelli e tessuti aerei ma verrà data anche una grande attenzione ai più piccoli grazie al trucca bimbi e al laboratorio “Arte di Strada” a loro dedicato presso il piazzale Urban City. I bambini qui potranno disegnare a terra con i gessi, seguiti da un’artista madonnara.

Un'altra novità di quest’anno saranno i cibi etnici da passeggio che saranno presenti in piazza Erbe grazie alla collaborazione con Le Formichine Cucina Solidale e birra artigianale di Birra Impavida. Le attività commerciali della città contribuiranno al successo dell’evento con aperture serali straordinarie, aperitivi a tema e tanto altro.

RoveretoInRosa rappresenterà un’occasione per tutti per vivere la città contribuendo in maniera attiva a dare spazio e importanza non solo alla figura della donna ma anche e soprattutto al suo ruolo nella società odierna e alle difficoltà e lotte intraprese nel tempo per la conquista dei propri diritti. L’evento è aperto a tutti e gratuito (Qui info e programma).