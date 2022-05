Oltre 700 alunni e 250 insegnanti per la finale nazionale dei campionati studenteschi tra orienteering e Trail-O, badminton e parabadminton

Dal 23 al 26 maggio 710 studenti e studentesse e 250 insegnanti accompagnatori saranno tra l'Alpe Cimbra e Rovereto per disputare la finale nazionale dei Campionati studenteschi nelle specialità Corsa Orientamento e Trail-O, orienteering per persone con disabilità, e badminton e parabadminton

FOLGARIA. Oltre 700 alunni e 250 insegnati in arrivo in Trentino per la finale nazionale dei Campionati studenteschi nelle specialità Corsa Orientamento e Trail-O, orienteering per persone con disabilità, Badminton e Parabadminton. Gli appuntamenti sono previsti tra la Vallagarina e l'Alpe Cimbra tra lunedì 23 e giovedì 26 maggio.

"Folgaria, Lavarone e Luserna, oltre a Rovereto - commentano gli assessori Mirko Bisesti e Roberto Failoni - ospiteranno per alcuni giorni un migliaio di giovani con i loro accompagnatori provenienti da tutta Italia: si tratta di un'occasione importante per far conoscere queste zone splendide del nostro Trentino con le loro peculiarità. Senza considerare che i tanti ragazzi e ragazze presenti hanno in programma visite alle bellezze culturali del nostro territorio, dal Mart alla Campana dei Caduti, da Casa Depero a Base Tuono, da forte Belvedere al Muse. Un evento di rilievo nazionale, all'insegna dello sport, in quella che vuole essere una competizione aperta ed inclusiva. Sono infatti in programma gare rivolte agli atleti con disabilità e percorsi che possono essere effettuati anche da persone non deambulanti. E crediamo che questo sia davvero il segnale più bello".

La competizione si svolgerà dal 23 al 26 maggio; i momenti istituzionali sono previsti nel tardo pomeriggio del 24 maggio, con sfilata delle regioni e cerimonia inaugurale in piazza Marconi a Folgaria alle 17.30 e intervento delle autorità, giuramento di atleti e tecnici, alzabandiera, inno d’Italia cantato da alunne e alunni dell’Ic Folgaria-Lavarone-Luserna e accensione del tripode.

"Siamo molto orgogliosi di poter ospitare questo grande evento sportivo a Folgaria sull’Alpe Cimbra e siamo felici soprattutto per i tanti ragazzi che tornano attraverso la scuola a vivere questi importanti momenti di aggregazione", afferma il sindaco Michael Rech. "Il Comune di Folgaria, l’Apt Alpe Cimbra e l’Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna in pochissimi giorni hanno saputo accogliere con grande entusiasmo la conferma dei Campionati e mettere in campo una regia organizzativa insieme alla Provincia, alla Fiso e Gronlait di grande rilevanza".

Le gare di Corsa orientamento si svolgeranno nei boschi di Folgaria, mentre il Trail-O, cioè per l'orienteering per persone con disabilità, si terrà su terreno percorribile anche per persone non deambulanti (carrozzina); le gare di Badminton e Parabadminton si svolgeranno nei palazzetti sportivi di Folgaria e Rovereto. Il 25 maggio in serata si terrà la Cerimonia di premiazione delle delegazioni e un “farewell party”, sempre alle 21 in piazza Marconi a Folgaria.

"Un evento importante i Campionati che, insieme al Giro d’Italia con arrivo a Lavarone il 25 maggio e ai Campionati Assoluti di Ginnastica Ritmica in programma dal 27 al 29 maggio 2022 a Folgaria, vedranno l’Alpe Cimbra e il Trentino protagonisti di grandi competizioni nazionali e internazionali", dice Gianluca Gatti, presidente di Apt Alpe Cimbra. "Riuscire a ospitare e organizzare eventi di questi portata è un segnale di come il nostro sistema turistico sia diventato un punto di riferimento importante e per questo ringraziamo anche le tante associazioni di volontariato che svolgo un ruolo fondamentale per la realizzazione di questi grandi eventi".

I Campionati studenteschi Corsa orientamento e Trail-O, Badminton e Parabadminton fanno parte di un percorso che l’Alpe Cimbra ha intrapreso da alcuni anni insieme a Trentino Marketing e alla Fiso divenendo Centro federale della Federazione italiana sport orientamento. "Siamo fermamente convinti che l’orienteering possa trovare un’importante rilevanza turistica nel nostro territorio e in Trentino, e proprio per questo già da quest’estate realizzeremo dei percorsi permanenti di walking orienteering per favorirne la pratica e la conoscenza da parte degli ospiti", conclude Daniela Vecchiato, direttrice dell'Azienda per il turismo d'ambito.