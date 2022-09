Prorogato l'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie: ''Decisione corretta del ministero: i contagi tra gli operatori possono mettere in crisi il sistema''

Il presidente della Società italiana d'igiene Antonio Ferro: "Questa sarebbe stata una richiesta forte della Società italiana d’igiene e anche di altre società scientifiche. Fondamentale proteggere anche il personale che lavora: in un momento storico di grande difficoltà negli organici, i contagi possono mettere in crisi il sistema"

TRENTO. Tra due giorni scade l'obbligo di indossare le mascherini sul mezzi di trasporto ma il Ministero della salute ha deciso di prolungare di un mese l'obbligo del dispositivo di protezione individuale per entrare nelle strutture sanitarie. E la società italiana di igiene, guidata da Antonio Ferro, approva la decisione di Roma per quanto riguarda i presidi ospedalieri.

"La Società italiana d’igiene - commenta Ferro nel corso del 55esimo Convegno nazionale della Società italiana di igiene riunito a Padova - plaude l’iniziativa del Ministero per l’utilizzo e l’obbligatorietà delle mascherine in ambito sanitario".

E' sostanzialmente l'unica proroga di una misura per fronteggiare Covid, epidemia che appare in ripresa in questa fase. Nelle ultime 48 ore in Trentino, per esempio, sono stati identificati 1.475 casi con un leggero peggioramento sul fronte dei ricoveri. A rilento poi la campagna vaccinale per la quarta dose a livello nazionale.

Intanto per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e Rsa l'obbligo resta per un altro mese. "Questa - dice Ferro - sarebbe stata una richiesta forte della Società italiana d’igiene e anche di altre società scientifiche per due motivi fondamentali. Il primo, per la protezione di coloro che frequentano gli stabilimenti ospedalieri e le Rsa. L’altro nei confronti del nostro personale, perché, in un momento storico di grande difficoltà negli organici, avere dei soggetti che si contagiano o si possono contagiare in ambito ospedaliero metterebbe davvero in crisi il sistema. Ricordo a tutti gli operatori l’importanza dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro”.