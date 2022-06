Vigiliane, tonca per 4 presidenti di Provincia e si salva Savoi perché ''l’acqua la ghe fa mal''. Ecco i verdetti

TRENTO. Sono arrivate le condanne: "toncati" per Lorenzo Dellai, Alberto Pacher, Ugo Rossi e Maurizio Fugatti; finiscono nel fiume Adige anche Alessio Manica e Filippo Degasperi. Si salvano Lucia Coppola, Franco Ianeselli e Alessandro Andreatta, Alessandro Savoi e Gabrielle Macinati.

Queste in sintesi le sentenze del tribunale di penitenza che venerdì scorso nella cornice delle Feste Vigiliane aveva scelto i suoi ''candidati'' alla ''tonca'' nel fiume Adige (Qui articolo). E oggi sono arrivati gli attesi verdetti, tante le persone al ponte di San Lorenzo per la pronuncia della sentenza da parte di Erica Zambelli affacciato dalla torre sul fiume di Trento mentre a prestarsi ancora una volta a impersonare imputati Giorgio Vianini.

I primi a venire immersi nell'Adige sono i quattro governatori per la vicenda del Not. "Nonostante negli ultimi 21 anni sono cambiati 4 presidenti della Provincia: Dellai, Pacher, Rossi e Fugatti e na sessantina de assessori alla Sanità, il Not brancola nel buio", ha spiegato il giudice che ha ripercorso le tappe del nuovo ospedale di Trento, ancora fermo al via. "Però. Non serve essere un genio per capire che nella Sanità trentina c’è qualcosa che non va. L’assessora Segnana voleva fare una radiografia della situazione. Ma quando i ga dit che per na radiografia ghe vol tre mesi, la s’è fatta n’autocertificazion".

Si è passati poi al concerto di Vasco Rossi. "Cari concittadini, in tutto il mondo la musica è simbolo di unione, di fratellanza, di condivisione. Tranne in Trentino dove un concerto ha diviso tutti. Da una parte ghera i Pro concerto dall’altra i Pro-blemi". Alla fine "toncati" Manica e Degasperi ("Perché se le stesse energie spese contro il concerto le avessero messe per contrastare il degrado in città, Trento saria Disneyland").

Si salva invece Lucia Coppola. "La consigliera-bersagliera si è esibita in una interrogazione a tema otorinolaringoiatrico plantigrado che da sola valeria na toncada nell’Ades. Ma no la tonco sennò domam la fa n’interrogazion sulle trote che le s’è spaventade".

Tra gli imputati anche gli ultimi 4 primi cittadini di Trento per non aver combattuto il degrado: Lorenzo Dellai e Alberto Pacher, Alessandro Andreatta e Franco Ianeselli. Sono stati prosciolti "non per non avere commesso il reato ma perché, a parte Ianeselli, voleva dir toncar sempre i stessi e no sta bem". E l'ex governatore Dellai non viene "toncato" per la creazione di partiti: "L'ha fat fora tut l’alfabeto...e adesso ne ha fondato un altro. Ma ho deciso de no toncarlo perché...c’è a chi scade el yogurt e a chi scade el partito. E po’ el bagneto el se l’è za fat".

Si salva anche Gabrielle Macinati per la vicenda che riguarda i tamponi falsi. E niente "tonca" per Alessandro Savoi a causa del ritiro della patente. "El Savoi no’l tonchem perché secondo mì l’acqua la ghe fa mal".