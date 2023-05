Donne del Friuli e Alpini insieme contro la violenza di genere: un manifesto nel quale si riconosce ''l'uguaglianza piena tra uomo e donna''

Il manifesto che si chiama #controlemolestie afferma anche che ''battute e gesti a sfondo sessuale sono comportamenti in qualsiasi contesto e situazione non tollerabili''. Ana e Commissione pari opportunità del Friuli Venezia Giulia hanno firmato una lettera di intenti in cui l'Ana si impegna ad istituire al proprio interno un organismo preposto alla diffusione delle Pari opportunità e uguaglianza di genere, l'istituzione della figura del "Consigliere di fiducia"

UDINE. Adunata degli Alpini al via e per quattro giorni le strade di Udine saranno letteralmente prese d'assalto dalle Penne Nere e da migliaia di persone giunte per festeggiare, bere e divertirsi: si stimano, infatti, arriveranno nella cittadina friulana almeno 450mila persone con circa 90 mila alpini. Ovviamente, visti i precedenti di Trento e Rimini, i fari sono puntati anche sul tema delle molestie e del comportamento che i presenti avranno, tra fiumi di alcol ed effetto ''banco''.

La Commissione regionale per le Pari opportunità del Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto, quindi, con l'Associazione Nazionale Alpini una lettera di intenti "In tema di azioni per contrastare i fenomeni di violenza contro le donne e di promozione del rispetto delle persone".

Per sottolineare anche plasticamente l'intesa, una rappresentanza della Commissione parteciperà domenica alla sfilata conclusiva dell'Adunata portando uno striscione che recita "Per il rispetto e contro la violenza sulle donne". La commissione ha, quindi, preso positivamente atto del manifesto culturale che l'Ana ha redatto #controlemolestie in cui si afferma che "l'uguaglianza piena tra uomo e donna è la vera base della cultura del rispetto e nel quale si riconosce che battute e gesti a sfondo sessuale sono comportamenti in qualsiasi contesto e situazione non tollerabili, con ciò prendendo ferma e chiara posizione per la diffusione di un rapporto realmente paritario tra donna e uomo''.

In forza della Lettera di intenti, perciò, l'Ana, col sostegno e la collaborazione della Commissione, si impegna ad istituire al proprio interno un organismo preposto alla diffusione delle Pari opportunità e uguaglianza di genere, l'istituzione della figura del "Consigliere di fiducia"; inoltre, Commissione e Ana intendono proporre in sinergia azioni positive che favoriscano la più ampia diffusione della cultura del rispetto della dignità umana e dell'uguaglianza di genere e costruire in tal senso nuovi modelli di vita e cultura.

E anche per questo l'Ana si è dotata di vademecum con 10 regole di comportamento. ''L’occasione festosa non autorizza nessuno a comportamenti fastidiosi né tantomeno aggressivi - si legge - che, al di là delle conseguenze penali personali, possono comportare l’espulsione dall’Ana. I brindisi augurali sono una nostra caratteristica festosa storicamente apprezzata da tutti: ma non è tollerabile alcun episodio di sguaiata ubriachezza, ancor più se molesta e lesiva della libertà altrui''. E poi ancora: ''Le molestie verbali, a qualunque persona, non sono “complimenti non graditi” e neppure atti di “goliardia”. Apprezzamenti di natura sessuale rivolti in modo esplicito, volgare e talvolta con toni che possono suonare minacciosi, specie ad una donna, non sono tollerabili. Se assistete ad episodi del genere fatevi parte diligente e richiamate i responsabili a comportamenti civili''.