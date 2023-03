Ritorna la Mostra dell'agricoltura, i padiglioni di Trento Expo aprono i battenti a laboratori, attività didattiche, animali e macchinari

Foto di Camilla Pizzini

TRENTO. I padiglioni di Trento Expo tornano a spalancarsi per la Mostra dell'agricoltura (Qui info e programma). L'appuntamento tradizionale della primavera trentina e molto atteso da cittadini, agricoltori e allevatori è in programma per sabato 18 e domenica 19 marzo in via Briamasco. Ben 80 gli espositori protagonisti della 76esima edizione. La manifestazione è poi cornice di altri due eventi di punta quali "La Casolara" e "Domo".

Luogo di incontro per agricoltori e allevatori, operatori turistici e commercianti, la Mostra dell'Agricoltura rappresenta una vetrina importante per il mondo agroalimentare locale, ma anche un evento di svago e di scoperta per le famiglie, così come un momento di apprendimento e di approfondimento per tutti.

In mostra macchinari e attrezzi per l'agricoltura, il giardinaggio e l'allevamento; spazio anche alle piante officinali e aromatiche, prodotti d'artigianato, stand gastronomici. Confermata la location per i più piccoli, la tensostruttura che ospita gli animali selezionati dalla Federazione provinciale allevatori: qui sono accolte mucche, asini, cavalli, capre, pecore e conigli, che i bambini potranno conoscere e osservare in un’esperienza diretta, reale e sensoriale. Nella stessa cornice sarà riproposta anche quest’anno la "Mostra del coniglio riproduttore", in occasione della quale verrà assegnato un premio al miglior esemplare esposto, oltre a quelli che primeggiano in ogni singola razza.

Il programma di questa 76esima edizione è poi arricchito dai laboratori e dalle attività ludico-didattiche per adulti e bambini proposti dalla Fondazione Edmund Mach, dalla Provincia di Trento e da Trentino Marketing, dal Muse – Museo delle Scienze di Trento, da Cia - Agricoltori italiani Trentino, Donne in campo Trentino, Agia Trentino, da Concast – Gruppo formaggi del Trentino, dalla Camera di commercio di Trento – Enoteca provinciale dei prodotti trentini e da Coldiretti Trento.

La Mostra dell’Agricoltura è anche molto altro, un posto di rilievo sarà riservato a "La Casolara", manifestazione dedicata alle migliori produzioni di formaggio e ai prodotti lattiero caseari provenienti dal Trentino e da tutto l'arco alpino, così come lo spazio dedicato alle eccellenze enologiche trentine, e "Domo", il settore riservato all'edilizia, al risparmio energetico e alle nuove tecnologie, all’interno del quale il pubblico potrà entrare a contatto con le aziende che forniscono impianti e soluzioni per le abitazioni.

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 sarà possibile accedere alla Mostra dalle 8.30 alle 19 da via Briamasco che da via Madruzzo (lato Muse), il biglietto di ingresso avrà un costo di 3 euro ad adulto, di 1 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni e gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni.

L’organizzazione della Mostra dell’Agricoltura è affidata all’Azienda per il turismo Trento e Monte Bondone in collaborazione con l’Assessorato all’agricoltura, foreste, caccia e pesca della Provincia di Trento, la Camera di Commercio di Trento, Trentino Marketing, la Fondazione Edmund Mach, Coldiretti Trento e Coldiretti Campagna Amica, Cia, Donne in campo Trentino e Agia Trentino, l’Associazione panificatori della Provincia di Trento, la Federazione provinciale allevatori, il Muse e con il supporto di Itas Mutua e del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine.