Trento, torna la Fiera di San Giuseppe con oltre 500 bancarelle, ma senza volatili e pollame per l'emergenza aviaria. Ecco le modifiche al transito

TRENTO. Torna la Fiera di San Giuseppe con 550 bancarelle, ma senza volatili e pollame per l'emergenza aviaria. E' questo quanto comunicato dall'amministrazione comunale di Trento il 13 marzo 2023 in conferenza stampa a Palazzo Geremia. La città vedrà le sue vie animarsi infatti nel weekend del 18-19 marzo.

Domenica prossima dalle 7 alle 19 torna in città la fiera nell'area di piazza Duomo e via Rosmini con espositori di fiori, piante e prodotti dell'agricoltura mentre nelle vie Oss Mazzurana, Garibaldi e Mazzini si collocheranno le associazioni di volontariato.

Fin da sabato 18 marzo, invece, il polo espositivo ospiterà la 76esima Mostra dell'Agricoltura, che vedrà protagonisti produttori, rivenditori di attrezzature, animali e sapori del territorio: in via Briamasco saranno due giorni dedicati al mondo contadino, all'allevamento e al giardinaggio. Al polo zootecnico, gestito dalla Federazione provinciale allevatori, i più piccoli potranno conoscere da vicino gli animali di pascoli e stalle del Trentino come mucche, cavalli, capre e conigli.

Tenendo in considerazione però la recente disposizione dell'Azienda sanitaria provinciale legata ai casi di influenza aviaria, per precauzione alla mostra non ci saranno volatili, incluso il pollame. Gli spazi espositivi in via Briamasco ospiteranno anche "La Casolara", festa dedicata ai formaggi e al mondo caseario trentino, e "Domo", lo spazio dedicato alla casa.

"Si prospetta un fine settimana molto intenso per la città - afferma il vicesindaco Roberto Stanchina -, con una grande partecipazione a una tradizione che è diventata un punto di riferimento nella vita cittadina e che segna un ritorno alla normalità dopo anni di restrizioni".

Saranno 75 gli agenti che la polizia locale impiegherà nella giornata di domenica per assicurare i necessari servizi di viabilità e controllo dell’area di mercato: un contingente sarà dedicato a garantire il controllo e la gestione delle attività commerciali, due squadre si occuperanno della viabilità, un contingente in abiti civili sarà predisposto alla prevenzione dell'abusivismo commerciale e dei furti.

"Per fare spazio alla fiera - così il comandante della polizia locale Luca Sattin - saranno disposti dei divieti di transito, di fermata e di sosta già dalla mezzanotte del sabato". Queste le vie interessate: via del Suffragio, via San Pietro, largo Carducci, via Dordi, (divieto di transito tra l'intersezione con piazza Vittoria parte ovest e l'inizio di via Dordi con l'obbligo di svolta a sinistra lungo la stessa piazza Vittoria direzione via Calepina), via Garibaldi, via Oriola, via Mantova, via Oss Mazzurana, via Manci, via Roma, via Pozzo, via Orfane, via Cavour, via del Simonino, via Santa Maria Maddalena, via Esterle, via Borsieri, via del Torrione, via Belenzani, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Duomo, piazza D’Arogno, via Verdi, via Alfieri, via Maffei, via Galilei, via Prati, via Mazzini, via della Prepositura, via Rosmini, via Bomporto, via Inama e via Zanella.”

"Un occhio particolare ai parcheggi", continua Sattin -. Quello di San Severino non sarà usufruibile in quanto occupato dalle giostre già dalla scorsa settimana; verrà riaperto agli automobilisti solo mercoledì 22 marzo. Restano aperti gli altri e saranno messi a disposizione dagli istituti scolastici dei parcheggi supplementari a offerta libera per le giornate di sabato e domenica: le Iti in via Brigata Acqui, istituti Tambosi e Pozzo in via Barbacovi, liceo da Vinci in via Madruzzo, Bresadola in via del Travai, Manzoni in corso Buonarroti, istituto Arcivescovile in via Endrici (solo domenica), liceo Rosmini in via Malfatti".

È stato inoltre incrementato il personale della centrale operativa che sarà attivo 24 ore su 24 nelle giornate di sabato e domenica per assicurare il servizio alla cittadinanza.