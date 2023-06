Saranno i trentini Andrea Lelli, Corrado Nascimbeni e Flavio Antonio Prada ad aprire il concertone di Vasco a Bologna: ''Un sogno che si avvera''

PERGINE. Ci sono sogni che iniziano e poi si perdono. E poi ci sono quei sogni che, inaspettatamente, si avverano. E allora vanno raccontati. “E' stata una grande sorpresa per tutti quanti;” concordano Andrea Lelli, Corrado Nascimbeni e Flavio Antonio Prada, che apriranno il nuovo tour di Vasco Rossi a Bologna, in tre serate diverse: oggi, domenica e lunedì prossimo.

I tre avevano partecipato all'Euregio Rock Contest, più di un anno fa, restando però con un pugno di sogni da realizzare fra le mani. Ma, come diceva lo stesso Vasco: “Impari presto che i sogni sono destinati a infrangersi, ma chi se ne frega dei muri. Conta il fatto che quando uno sogna, sta da Dio. Conta il viaggio che il sogno ti fa fare. Conta non stare mai fermi, non importa dove arrivi, tanto poi devi ripartire”. E, a proposito di ripartenza, dopo le sei band che hanno aperto il concerto di Vasco 2022 nell'Arena di Trento, grazie anche a tutte le parti coinvolte, adesso è il momento di Andrea Lelli (che vive a Calceranica sul Lago di Caldonazzo) & Pindarica Band, Corrado Nascimbeni & Kino e Jambow Jane (che sono brasiliani ma vivono da anni a Riva del Garda, in Trentino e d'altronde i nonni erano originari di Canzolino), questa volta allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Commozione, eccitazione, voglia di dare il massimo, felicità, adrenalina alle stelle, voglia di salutare gli amici dal palco: sono diverse le emozioni che abbracciano i ragazzi in questi attimi ormai sempre più vicini al grande evento: “Un sogno che si avvera”. Perché, non esiste un'età per sognare, non esiste un limite di età per realizzare un sogno. Questa sera, alle 18.30, vedremo sul palco Andrea Lelli & Pindaricaband - Mirko Gubert, Walter Fortarel, Loris Dallago e Jacopo Bordigoni, accompagnati da Ivan Siesser (coro).

“Nel 2020 ho concluso il secondo album Il tempo qui ed ora proprio negli studi SanLucaSound di Bologna - racconta Andrea Lelli - poi c'è stato il covid e tutto si è fermato. Ma oggi siamo qui, pronti per questa nuova opportunità e, per la scaletta, ho deciso di estrarre alcuni brani dal mio primo album Pindaricamente e dal secondo. 'Il tempo qui ed ora' è un invito a rallentare il passo e vivere il presente, poiché il progresso e la tecnologia ci spingono sempre più spesso a stare da un'altra parte rispetto a dove ci troviamo nell'immediato; ci distraggono da questo 'adesso', così perdiamo noi stessi, invece di ascoltare la nostra voce interiore e vivere le emozioni respirandoci dentro”.

Domenica 11 giugno il concerto di Vasco Rossi sarà aperto da Corrado Nascimbeni & Kino. Il noto cantautore trentino proporrà alcuni brani inediti, parte del suo nuovo EP (extended play) in lavorazione, e sarà accompagnato dai Kino - i fratelli Dallago Loris e Francesco e Renato Labalestra. “Nei concerti cerco quel momento in cui arriva quel brivido nello stomaco che si percepisce e ci si trasmette, e che nasce da un esprimersi sincero. Così si vibra, ci si libera;" rivela Corrado: “In una parola cerco la catarsi”.

Sarà poi il turno dei Jambow Jane, sul palco lunedì 12 giugno. Il gruppo, composto dalla famiglia Prada - il padre Flavio, la mamma Marly, la figlia Beatriz e i fratelli Julio e Marcelo, insieme al batterista Nick Petricci è pronto per presentare il loro ultimo lavoro nonché il terzo album “Three”. Cosa trasmette la loro musica? “Non un messaggio ma tanti: ogni canzone ne rivela uno o anche di più - confida Flavio - noi lavoriamo sodo per nasconderli nei brani, ma spetta a voi scoprirli”.

I Jambow Jane torneranno in Emilia il 25 giugno; questa volta, la loro musica sarà utile per devolvere fondi a chi ha perso la casa durante l'alluvione. Si esibiranno ancora il 4 luglio a Riva, durante un evento organizzato con La Busa, pronti per raccogliere indumenti da donare a chi li ha perduti. Qui parteciperanno pure Andrea Lelli & Pindaricaband. Corrado Nascimbeni & Kino saranno in concerto a Trento nella serata di venerdì 23 giugno, alla Locanda del Gatto Gordo.

E poi... chissà? Forse è vero che sono pochi i sogni che si avverano ma quelli che si realizzano, anche se pochi, sono quelli migliori. Quelli più veri.