Turismo, in Italia solo la Riviera Romagnola batte il lago di Garda: Riva al top in Trentino Alto Adige per presenze

RIVA DEL GARDA. Il lago di Garda è secondo solo alla Riviera Romagnola per arrivi in Italia tra le principali destinazioni turistiche diffuse, ottenendo invece il terzo gradino del podio per quanto riguarda il dato relativo alla presenze (dietro sempre alla Riviera Romagnola e alla Costa del Veneto). A riportarlo sono gli esperti di Cnr e Iriss (Consiglio nazionale delle ricerche e Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo) all'interno dell'ultimo Rapporto sul turismo italiano 2020-2022.

I numeri aggregati forniti dai ricercatori sono relativi all'anno 2020, e risentono quindi pesantemente dell'emergenza Covid (si parla di un -53% per quanto riguarda gli arrivi dal 2019 e di un -55% per quanto riguarda le presenze), ma l'importanza rappresentata dal lago nel settore turistico italiano è confermata anche a livello locale in tutti e tre i territori (Lombardia, Veneto e Trentino) bagnati dalle acque del Benaco.

Guardando infatti ai dati relativi ai primi dieci Comuni per numero di presenze nei tre territori, le località affacciate sul lago sono tra le più affollate in assoluto, superando anche grandi città e rinomate località sciistiche. Partendo dal Trentino Alto Adige per esempio, Riva del Garda è il Comune che ha visto il maggio numero di presenze nel corso del 2021: 1.198.418. Il dato è ancora inferiore a quello registrato nel 2019 (1.590.189) ma è in nettissima ripresa (+56%) rispetto al 2020 (quando il calo era stato pari al 51,7%).

Dopo Riva nella classifica regionale seguono una serie di località altoatesine (Castelrotto, Scena, Merano, Selva di Val Gardena e Badia), Trento (con 697mila presenze), Tirolo e poi Arco, che nel 2021 ha visto un totale di 663.906 presenze (+58,8% rispetto al 2020, quando il dato era stato pari a 418mila presenze, ma ancora inferiore alle 738.503 presenze del 2019).

Nella top ten veneta a farla da padrone è ovviamente Venezia, ma sono 3 le località bagnate dal Garda in classifica: Lazise (al 6° posto con quasi 3 milioni di presenze nel 2021), Peschiera del Garda (7° posto con oltre 1,7 milioni di presenze) e Bardolino (8° posto e con qualche decina di migliaia di presenze in meno rispetto a Peschiera). Tutte e tre le località sono state in grado nel 2021 di segnare più presenze, per esempio, di una grande città come Verona (al nono posto con 1,4 milioni di presenze).

Ottimi i risultati dei Comuni affacciati sul Garda anche in Lombardia: nella classifica regionale infatti, guidata da Milano (con 5 milioni di presenze) e Como (con 1,1 milioni di presenze ed uno sbalorditivo +364% rispetto al 2020), Sirmione occupa il terzo gradino del podio, con quasi un milione di presenze nel 2021. A seguire, in quarta posizione, troviamo Limone sul Garda (881mila presenze), Desenzano del Garda (in 6° posizione con 666mila presenze), Manerba del Garda ( in 7° posizione con quasi 600mila presenze), San Felice del Benaco (in 8° posizione con 581mila presenze) e Moniga del Garda (in decima posizione con 437mila presenze).