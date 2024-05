Christian De Sica e Lillo sulle Dolomiti per un nuovo cinepanettone: dopo "Vacanze di Natale" arriva "Cortina Express"

CORTINA D'AMPEZZO. E' stata presentata in occasione di una conferenza stampa tenutasi il 23 maggio, una novità che, sicuramente, emozionerà molti. Si tratta di "Cortina Express", cinepanettone distribuito da "Medusa Film" e prodotto da "Be Water film" che uscirà nelle sale a Natale.

La sceneggiatura è stata curata da Tommaso Renzoni in collaborazione con Eros Puglielli, mentre la fotografia da Emanuele Pasquet. La conferenza stampa di presentazione si è svolta fra le mura dell'hotel Cortina alla presenza del sindaco Gianluca Lorenzi, del direttore della Veneto Film Commission Jacopo Chessa, di Mattia Guerra, produttore di Be Water Film , dell'amministratore delegato di Medusa Film Giampaolo Letta, del regista Eros Puglielli e degli (immancabili) attori Christian De Sica, Lillo Petrolo e Francesco Bruni.

Non a caso, nelle scorse ore De Sica ha pubblicato alcune fotografie sulle proprie pagine social che lo ritraggono a Cortina d'Ampezzo, dove è tornato dopo ben 13 anni, accanto ai colleghi. L'ultimo cinepanettone girato in zona, intitolato "Vacanze di Natale" era stato infatti girato nel 2011.

Il nuovo film, dal titolo "Cortina Express", è frutto della collaborazione tra Veneto Film commission e amministrazione comunale di Cortina con l'ausilio di "Cortina In". Nel cast, attori amatissimi e di rilievo: non soltanto De Sica ma anche il comico Lillo Petrolo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Ernesto D’Argenio, Francesco Bruni e Beatrice Modica. Non resta che attendere per scoprire di cosa si tratta.