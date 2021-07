A Trento torna il Festival dello Sport: i grandi campioni racconteranno il proprio "Attimo vincente"

TRENTO. Dopo tre edizioni di grande successo a Trento ritorna il Festival dello Sport. La kermesse targata Rcs, Gazzetta e Trentino Marketing torna nelle strade del capoluogo trentino per un’altra edizione piena di incontri e attività all’insegna dello sport. Le date da cerchiare in rosso nel calendario sono quelle dal 7 al 10 ottobre.

Quest’anno, viste le grandi vittorie che l’Italia ha collezionato e (si spera) collezionerà il tema sarà “L’attimo vincente”. “I campioni e i personaggi che arriveranno a Trento ci racconteranno il momento in cui ognuno di loro varca il traguardo o sente il fischio finale dell’arbitro quando conquistata una grande vittoria e il film della sua vita sportiva gli scorre davanti agli occhi con tutte le fatiche e le rinunce fatte per arrivare a quei risultati”, spiega il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport Gianni Valenti.

Non ci saranno solo incontri, dibattiti e talk show: col ritorno dell’evento in presenza dopo l’edizione online dell’anno scorso, le strade di Trento si animeranno di eventi live e camp. Questi ultimi riguarderanno gli sport più classici come il basket, ma vi si aggiungeranno tre nuovi sport: tennis, padel e skateboard.

La città accoglierà il Festival in tutti i suoi spazi: teatri e palazzi storici, piazze, atenei, musei, aree allestite appositamente per l’occasione, come la grande libreria in piazza Duomo. Tanti gli appuntamenti indoor e attività outdoor che offriranno informazione, spettacolo, mostre, divertimento e tanto sport durante le quattro giornate. Le piazze saranno dedicate allo sport praticato, con campi di gioco e palestre per divertirsi e allenarsi affiancati da coach professionisti e atleti di grande livello.

Il direttore Stefano Barigelli commenta entusiasta: “Il Festival dello Sport accorcia la distanza tra i grandi campioni e gli spettatori. I campioni sono spesso irraggiungibili per il tifoso, ma noi riusciamo ad avvicinarlo agli appassionati. Raccontiamo gli sportivi in una forma diversa, regalando al campione una luce nuova, che illumina dei particolari che li raccontano in una forma diversa, completa, migliore di qualsiasi intervista. Quest’anno sarà il festival della ripartenza, ci auguriamo avvenga in presenza nelle modalità che ci saranno consentite. Arriva nell’anno degli Europei e delle Olimpiadi, un momento importante, non solo sportivo. Siamo un grande Paese che ha bisogno di ritrovare un po' di orgoglio e anche un sorriso. E lo sport è il vaccino più efficace per riuscirci”.

Il Festival è sempre stato in grado di attrarre grandi numeri di persone a Trento. Nelle ultime tre edizioni ci sono stati 700 ospiti, 350 eventi e oltre 15 milioni di visualizzazioni dei video degli incontri. Senza contare che in due occasioni sono arrivati a Trento più di 11mila spettatori. “Sono eventi particolarmente entusiasmanti per i visitatori, ma anche per i campioni che qui a Trento hanno trovato un contesto ideale, tanto che molti sono diventati nostri testimonial – ha detto l’AD di Trentino Marketing Maurizio Rossini -. In quei giorni la città vive per restituire, ai trentini e ai tanti ospiti che ci raggiungono da molte regioni italiane, le emozioni dentro i teatri, nei vicoli e nelle piazze. Preziosa in questo senso la collaborazione con le Società sportive e le Federazioni, che ci aiutano ad animare molti di questi luoghi permettendo a tanti giovani di praticare molte discipline o di scoprirne di nuove”.

Entusiaste anche le istituzioni, che si dicono molto soddisfatte della collaborazione con Rcs e La Gazzetta dello Sport. Il presidente Fugatti dichiara: “Il Trentino, come noto, pur essendo un territorio di piccole dimensioni, è la provincia più sportiva d'Italia, con oltre 64 mila atleti iscritti alle varie federazioni e con tante squadre ai massimi livelli. Siamo tutti impegnati affinché anche la prossima edizione di questo Festival, dopo le prime due in presenza, sia un successo”. Per l’assessore Failoni invece è “un grande spot, capace di esaltare il connubio fra sport e turismo che per il nostro territorio è fondamentale”. E ancora Ianeselli: “Questo Festival arriva davvero in un anno e in un momento speciale: perché nonostante le limitazioni della pandemia lo sport è sempre stato ben presente nella nostra vita”.

Il Festival dello Sport si conferma sempre di più un evento in grado di coinvolgere Aziende sponsor di primissimo piano. Fra i brand partner che hanno già confermato la propria adesione Fastweb, Gruppo Cassa Centrale e UnipolSai Assicurazioni come premium partner. Ecopneus si conferma Sustainability Partner per il quarto anno consecutivo. Inoltre, saranno partner La Sportiva e Pastificio Felicetti e partner scientifico Humanitas.

I principali appuntamenti in palinsesto saranno trasmessi in streaming sul sito Gazzetta.it e www.ilfestivaldellosport.it.