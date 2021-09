Dal Bookstore ai camp con coach e atleti di altissimo livello, il Festival dello sport per condividere storie, esperienze e passione a 360 gradi

La città è pronta per accogliere la kermesse in tutti i suoi spazi: teatri e palazzi, piazze e aree allestite appositamente per il Festival dello sport. “L’attimo Vincente”, sarà il tema di questa quarta edizione in programma a Trento da giovedì 7 a domenica 10 ottobre

Foto e video Archivio ufficio stampa Provincia autonoma di Trento

TRENTO. Grandi appuntamenti, grandi interviste e grandi incontri. Ma il Festival dello sport è molto di più e ruota intorno all'industria sportiva a 360 gradi per condividere esperienze e passione, valori e cultura.

La città è pronta per accogliere la kermesse in tutti i suoi spazi: teatri e palazzi, piazze e aree allestite appositamente per il Festival, come la grande libreria in piazza Duomo.

L’anno d’oro dello sport italiano verrà celebrato a Il Festival dello Sport 2021. “L’attimo Vincente”, sarà il tema di questa quarta edizione in programma a Trento da giovedì 7 a domenica 10 ottobre.

Una celebrazione delle 69 medaglie paralimpiche e delle 40 medaglie olimpiche ma non solo. Oltre 250 fenomeni di oggi e di ieri incontreranno il pubblico in oltre 100 eventi gratuiti (Qui per info e prenotazioni). Trento sarà animata da una serie di appuntamenti per i quali non è richiesta la prenotazione e l’atmosfera in città in questi giorni sarà davvero incredibile.

Alcune delle iniziative accessibili a tutti sono i talk nelle piazze coi grandi campioni, la mostra sul mito di Paolo Rossi dal titolo “Un Ragazzo d’Oro” a palazzo delle Albere. Si ripete uno degli appuntamenti più attesi e scenografici: venerdì 8 ottobre alle 13 è in programma il passaggio sui cieli di Trento della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Uno dei caccia sarà inoltre visibile in piazza Dante. Sul prato del Muse si svilupperà tutta l’attività di Trentino Sviluppo con le start-up in quello che sarà il “Distretto sport e salute”.

Ecco il Bookstore e il Bookclub per l'acquisto di libri e i talk con gli autori. L'accesso alla struttura è libero, mentre gli appuntamenti con le varie personalità sono a prenotazione.

Grandi nomi della cultura e dell'attualità a confronto, attorno a libri che ricostruiscono le storie e presentano i protagonisti dello sport di tutti i tempi. Incontri che ripercorrono i momenti più emozionanti e le figure chiave della nostra epoca, delineando vicende non solo sportive, per raccontarsi e raccontare spaccati di vita vissuta di ieri e di oggi.

Ma anche le piazze sono dedicate allo sport praticato con figure di primissimo piano impegnate a incontrare il pubblico e svelare qualche segreto, ma in particolare per trasmettere i valori alle nuove generazioni. La città si trasforma in una palestra a cielo aperto con i camp allestiti per divertirsi e allenarsi affiancati da coach professionisti e da atleti di grande livello. Tutti i camp sono realizzati in collaborazione con le Federazioni e le associazioni locali dei vari sport.

In piazza Battisti è riservata allo skateboard con la partecipazione di Ivan Federico e Asia Lanzi di ritorno da Tokyo 2020 e Massimo Cristofoletti, Andres Martin, Agus Aquila e il team manager Daniele Galli (Qui info e programma). In piazza Dante spazio a tennis e padel con la presenza di Marcelo Capitani, Caterina Calderoni, Sole Ugolini, Pier Giulio Farabbi e Noa Bonafoy (Qui info e programma per il tennis - Qui info e programma per il padel).

E poi il 3x3 e il basket in piazza Fiera (Qui info e programma) e l'arrampicata in piazza Santa Maria Maggiore (Qui info e programma). Sempre accompagnati dai grandi campioni delle varie discipline. L'accesso ai camp per le attività aperte al pubblico è consentito con la presentazione del Green pass.

Spazio anche alla scienza e alle metodologie per una grande performance. Il Muse, con la collaborazione di Trentino Sviluppo, si trasforma in un laboratorio dedicato al tema “Sport & Salute” tra seminari, workshop ed esposizioni delle più innovative tecnologie connesse al benessere della persona in campo sportivo. Molti i talk show in collaborazione con Humanitas. Tra gli sportivi interverranno Sara Cardin, Elisa Di Francisca, Alessandro Gentile, Giorgio Rocca, e Elena Vallortigara.

Il palinsesto è davvero articolato e le prenotazioni sono già aperte. E' possibile registrarsi agli eventi live sul sito ufficiale (Qui info) per essere sicuri di avere il posto in sala. Se l’evento che interessa risulta sold out, non ci si deve scoraggiare. Il suggerimento è quello di restare connessi alla piattaforma e tenere monitorata la disponibilità delle sale perché è in continuo aggiornamento anche alla luce dei cambiamenti alle norme per fronteggiare l'emergenza Covid: "Vogliamo soddisfare più persone possibili nel rispetto delle normative sulle capienze. È possibile trovare posti e prenotare fino a 2 ore prima dell’evento. Vi aspettiamo a Trento per vivere le tante emozioni de Il Festival dello Sport", commenta il comitato organizzatore.