HIGHLIGHTS. Il Trento frenato in casa dal Caldiero Terme. Si avvicina il big match che può valere una stagione

Il rigore di Belcastro (foto di Carmelo Ossanna)

TRENTO. Nell’anticipo della dodicesima giornata di ritorno del girone C di serie D, il Trento impatta in casa per 1 a 1 contro il Caldiero Terme. I gialloblù si ritrovano a inseguire, ma Belcastro ristabilisce la parità. La truppa di Carmine Parlato sale a +10 punti sulla Manzanese e domenica prossima in terra friulana è atteso il big match contro la seconda forza del torneo.

Il Trento parte bene e dopo appena due giri di lancette ha subito l’occasione per passare in vantaggio. L’azione è ben costruita con Belcastro che si inserisce centralmente e allarga per Santuari che mette di prima al centro per Pattarello la cui conclusione viene però respinta dalla difesa gialloverde. Al quarto d'ora ci prova Aliu ma Aldegheri non si fa superare in uscita.

Alla prima occasione sono però gli ospiti a trovare la rete. Punizione dalla tre quarti, batti e ribatti con Burato che pesca la testa di Manarin: la risposta di Ronco è pronta ma l'estremo difensore trentino non può nulla sulla ribattuta da due passi di Rossi. La reazione del Trento è immediata: Aliu colpisce l’esterno del palo da una situazione di calcio d’angolo e, due minuti più tardi, Belcastro si libera alla conclusione ma Aldegheri para.

Il Trento nel secondo tempo riparte all'attacco e pareggia subito i conti: Aliu fa partire un tiro dal limite, la conclusione viene deviata ma la palla arriva a Belcastro che viene atterrato in area dall’estremo difensore gialloverde. Sul dischetto Belcastro che spiazza Aldegheri per l’1 a 1. La partita perde un po' di ritmo, quindi al 66' Filiciotto colpisce l’esterno del palo su una punizione dal limite dell’area, mentre i gialloblù ribattono con Caporali fermato dall'estremo difensore ospite. Sono gli ultimi sussulti. Finisce 1 a 1 al Briamasco.

CLASSIFICA: Trento 63, Manzanese 53*, Clodiense 50**, Caldiero Terme 41, Mestre 47*, Luparense 46*, Arzignano Valchiampo 45***, Cjarlins Muzane 45*, Belluno 45*, Adriese 42*, Cartigliano 41**, Delta Porto Tolle 40**, S. Giorgio Sedico 39*, Ambrosiana 39*, Este 33**, Montebelluna 33*, Virtus Bolzano 30*, Campodarsego 29**, Feltre 24*, Chions 18**

* 1 partita in meno

TRENTO – CALDIERO TERME 1-1

Reti: 21’pt Rossi (C), 2’st Belcastro (T)

Trento: Ronco; Salviato, Trainotti, Dionisi (26’st Ronchi), Tinazzi; Osuji (26’st Caporali), Gatto (40’pt Nunes), Santuari; Belcastro (41’st Rivi); Pattarello (20’st Pilastro), Aliu.

A disposizione: Cazzaro, Bonomi, Amadori, Trevisan.

Allenatore: Carmine Parlato.

Caldiero Terme: Aldegheri; Burato (15’st Boldini), Rossi, Marcus N’Ze, Baldani; Zanazzi (15’st Bernardinello), Filiciotto, Viviani; Manarin (41’st Peli); Zerbato, Tamponi (10‘st Braga).

A disposizione: Tebaldi, Andreis, Laperni, Martone, Marastoni.

Allenatore: Cristian Soave.

Arbitro: Luongo di Napoli (Asciamprenier Rainieri di Milano e Rispoli di Locri).

Note: partita disputata a porte chiuse. Tempo soleggiato. Campo in buone condizioni. Ammoniti: Dionisi (T), N’Ze (C), Burato (C), Zerbato (C). Calci d’angolo 6 a 2 per il Trento. Recupero 2’ + 5’.