HIGHLIGHTS. Colpo Trento in Friuli. I gialloblù battono la Manzanese e ipotecano la vittoria in serie D: manca solo l'aritmetica

Foto di Carmelo Ossanna

TRENTO. Il Trento espugna Manzano e ipoteca la vittoria in serie D. La rete di Pattarello è pesantissima: una vittoria fondamentale per la squadra di Carmine Parlato contro una diretta rivale, che scivola ulteriormente indietro. Il vantaggio sulla seconda, Union Clodiense Chioggia, sale a 12 punti.

Sabato, in anticipo alle 16, al Briamasco i gialloblù attendono la Virtus Bolzano, derby valido per la giornata numero 33 della quarta serie.

La Manzanese parte forte e prova subito a rendersi pericolosa con Gnago, bravo a guadagnare il fondo per mettere al centro un cross sul quale però non trova l’inserimento di nessun compagno e la palla sfila davanti alla porta.

I padroni di casa vogliono fare la partita, il Trento invece è sempre pronta a verticalizzare per pungere in ripartenza: i gialloblù si vedono con un colpo di testa di Aliu, che però non riesce a imprimere forza al pallone, e con Caporali, la cui conclusione termina a lato. La gara si sblocca alla mezz'ora: grande azione di Pattarello che batte Da Re per il vantaggio trentino.

La seconda frazione comincia con il Trento che riprende a spingere e la Manzanese che inizialmente fatica a reagire: la squadra di Vecchiato si vede con Moras, ma Ronco è attento; la risposta dei gialloblù è sulla testa di Osuji che però mette fuori.

Nel finale la Manzanese rimane prima in dieci per l’espulsione di Cecchini per somma di ammonizioni, poi in nove perché l’estremo difensore Da Re in uscita raccoglie il pallone tra le mani fuori dall’area di rigore. Nel mezzo clamorosa chance per Fyda che appoggia a lato praticamente davanti alla porta vuota. Il Trento vince una partita importantissima e allunga sulle inseguitrici: la LegaPro è ormai dietro l'angolo e manca solo la matematica.

CLASSIFICA: Trento 63, Union Clodiense Chioggia 54*, Manzanese 53, Mestre 50, Arzignano Valchiampo 49**, Caldiero 48, Cjarlins Muzane 48, Luparense 47, Belluno 47, Delta Porto Tolle 46*, Adriese 46*, Cartigliano 41*, San Giorgio Sedico 40, Ambrosiana 38, Montebelluna 35, Virtus Bolzano 34, Este 33*, Campodarsego 32*, Feltre 28, Chions 19*

* una partita in meno

MANZANESE – TRENTO 0-1

Reti: 32’pt Pattarello (T)

Manzanese: Da Re; Zupperdoni, Dal Bello (1’st Fyda), Bevilacqua, Cecchini; Boscolo Papo (33’st Bradaschia), Casella (40’st Nastri), Nchama (47’st Calligaro); Moras; Gnago, Nicoloso (1’st Cestari).

A disposizione: Calcagnotto, Duca, Medico, Delle Case.

Allenatore: Roberto Vecchiato.

Trento: Ronco; Galazzini, Trainotti, Dionisi, Tinazzi; Osuji (36’st Ronchi), Gatto (44’st Rivi), Caporali; Belcastro (26’st Nunes); Aliu, Pattarello (38’st Santuari).

A disposizione: Cazzaro, Salviato, Amadori, Pilastro, Borges.

Allenatore: Carmine Parlato.

Arbitro: Giacometti di Gubbio (Ciacia di Palermo e Vitaggio di Trapani).

Note: partita disputata a porte chiuse. Tempo soleggiato. Campo in buone condizioni. Ammoniti: Cecchini (M), Pattarello (T), Moras (M), Gatto (T), Nchama (M). Espulso Cecchini (M) per somma di ammonizioni, Da Re (M). Calci d’angolo 3 a 3. Recupero 0’ + 6’.