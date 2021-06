HIGHLIGHTS. Il Trento espugna Chions e chiude il campionato a 81 punti. La Virtus Bolzano si gioca la salvezza contro il Montebelluna

La Virtus Bolzano ha superato il San Giorgio e la contestuale sconfitta del Montebelluna a Caldiero consente agli altoatesini di evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. Intanto Aliu con 18 reti è il capocannoniere del girone C di serie D

Foto di Carmelo Ossanna

TRENTO. Si conclude nel migliore dei modi la stagione del Trento che vince in trasferta contro il Chions, la truppa di Carmine Parlato termina il campionato di serie D a 81 punti, mentre ormai il discorso promozione in C si è chiuso un mese fa. Non solo, Aliu mette a segno il diciottesimo centro stagionale e conquista anche la classifica cannonieri del girone C.

Il campionato non è invece concluso per la Virtus Bolzano. I biancoverdi hanno superato il San Giorgio e la contestuale sconfitta del Montebelluna a Caldiero consente agli altoatesini di evitare la retrocessione diretta in Eccellenza per giocare proprio contro il Montebelluna il playout salvezza.

La partita si mette subito bene per il Trento: i padroni di casa rimangono in dieci dopo una manciata di minuti per l’espulsione di Tomasi per fallo da ultimo uomo su Pinto, ormai lanciato a rete.

Nonostante la superiorità numerica i gialloblù faticano a trovare spazi e solo in chiusura di primo tempo trova la rete del vantaggio con Pinto. Nella ripresa il Chions riesce a pareggiare con Valenta, ma il Trento si riporta avanti con Ferri Marini prima e poi con Aliu dal dischetto.

I padroni di casa accorciano con Valenta ma ancora Ferri Marini lascia partire i titoli di coda sul 4-2 finale.

CHIONS – TRENTO 2-4

Reti: 44’pt Pinto (T), 4’st Valenta (C), 15’st Ferri Marini (T), 18’st Aliu (T), 23’st Valenta (C), 39’st Ferri Marini (T)

Chions: Lombardi; Tomasi, Guizzo, Consorti (42’st Ferrari), Tuniz; Bastiani (12’st Pozzani), Mestre (45’st Variola), Torelli; Urbanetto, Funes (22’st Oubakent), Valenta.

A disposizione: Plai, Osu, Mihali, Spader.

Allenatore: Fabio Rossitto

Trento: Ronco; Salviato (12’st Rivi), Trainotti, Ronchi, Contessa; Pinto (12’st Galazzini), Caporali, Osuji (12’st Ferri Marini); Belcastro (35’st Trevisan); Pattarello (22’st Bonomi), Aliu.

A disposizione: Cazzaro, Tinazzi, Amadori, Dionisi.

Allenatore: Carmine Parlato

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa (Zanon di Vicenza e Storgato di Castelfranco Veneto)

Note: Spettatori 200. Giornata soleggiata. Ammoniti: Ronchi (T), Ferri Marini (T). Espulso Tomasi (C) per fallo da ultimo uomo. Calci d’angolo 6 a 3 per il Trento. Recupero 1’+4’.