Il sudafricano Greg Minnaar e la francese Myriam Nicole dominano la Black Snake in val di Sole

Il gran finale degli Uci Mountain Bike World Championships è stato affidato alla sfida del Downhill sulla Black Snake. Dopo il trionfo di Nino Schurter nel Cross Country, oggi è stato il turno di Greg Minnaar: per la seconda volta in due giorni, la val di Sole ha incoronato il più grande interprete nella storia delle rispettive discipline

Foto di Michele Mondini

COMMEZZADURA. Sono i trionfi di Myriam Nicole e Greg Minnaar a chiudere una settimana di grandi emozioni in val di Sole, la casa degli Uci Mountain Bike World Championships 2021. Il gran finale è stato affidato alla sfida del Downhill sulla Black Snake di domenica 29 agosto.

Dopo il trionfo di Nino Schurter nel Cross Country, oggi è stato il turno di Greg Minnaar: per la seconda volta in due giorni, la val di Sole ha incoronato il più grande interprete nella storia delle rispettive discipline.

Il fenomeno sudafricano ha conquistato il suo quarto campionato del Mondo, a 8 anni di distanza dall’ultimo, addirittura a 18 anni dal primo, datato 2003. La val di Sole ha regalato poi alla francese Myriam Nicole il suo secondo titolo iridato (dopo Mont Sainte-Anne, 2019), sulla stessa pista che 10 anni fa la vide conquistare il primo successo in coppa del Mondo di una carriera fantastica.

Nelle due prove Junior, il canadese Jackson Goldstone e la bulgara Izabela Jankova hanno brindato alle loro prime maglie iridate.

Nella conclusione in bellezza del mondiale trentino è mancato soltanto un acuto azzurro: il sogno della trentina Eleonora Farina si è spento in una caduta in allenamento che ha condizionato la sua prova, relegandola alla sesta piazza, mentre il promettente Junior Davide Cappello si è fermato al settimo posto dopo la terza posizione delle qualificazioni.

Il Downhill ha chiuso il ricco programma di gare. "Voglio partire col ringraziare gli sponsor, i partner, lo staff organizzativo, i volontari e tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di un evento il cui successo tecnico e mediatico è sotto gli occhi di tutti", commenta Fabio Sacco, direttore dell'Azienda per il turismo val di Sole. "Il pubblico ha potuto tornare in sicurezza a vivere un grande evento sportivo, grazie anche a un notevole impegno organizzativo, e le immagini del nostro territorio hanno fatto il giro del mondo sugli schermi degli appassionati, accompagnate dalle imprese dei più grandi campioni della mountain bike".

Ora è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti. "Fra pochi giorni ci rimetteremo al lavoro verso il prossimo traguardo che ci attende, la prima volta della coppa del Mondo di Ciclocross a Vermiglio l’11 e 12 dicembre, ma il nostro sguardo si spinge già più avanti, cioè al quinquennio che ci condurrà ai Mondiali di Val di Sole 2026", conclude Sacco.

Mercoledì 25 agosto

• Team Relay - Vincitrice: Francia

Giovedì 26 agosto

• Cross Country Donne JR - Vincitrice: Lina Burquier (FRA)

• Cross Country Uomini JR - Vincitore: Adrien Boichis (FRA)

• Short Track Donne - Vincitrice: Sina Frei (SUI)

• Short Track Uomini - Vincitore: Christopher Blevins (USA)

Venerdì 27 agosto

• E-MTB Donne - Vincitrice: Nicole Goeldi (SUI)

• E-MTB Uomini - Vincitore: Jerome Gilloux (FRA)

• Four Cross (Donne e Uomini) - Vincitori: Tomas Slavik e Michaela Hajkova (CZE)

Sabato 28 agosto

• Cross Country Donne U23 - Vincitrice: Mona Mitterwallner (AUT)

• Cross Country Uomini U23 - Vincitore: Martin Vidaurre (CHI)

• Cross Country Donne Elite - Vincitrice: Evie Richards (GBR)

• Cross Country Uomini Elite - Vincitore: Nino Schurter (SUI)

Domenica 29 agosto

• Downhill Uomini e Donne JR - Vincitori: Jackson Goldstone (CAN) e Izabela Yankova (BUL)

• Downhill Donne Elite - Vincitrice: Myriam Nicole (FRA)

• Downhill Uomini Elite - Vincitore: Greg Minnaar (RSA)