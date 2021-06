IL VIDEO. Mega caduta al Tour de France: una tifosa colpisce con un cartello Martin e scatta l'effetto domino

La donna si disinteressa alla corsa e cerca di mostrare il cartello in cartone alle telecamere ma finisce per ostacolare il ciclista che sbatte e cade. Altra caduta a 8 chilometri dall'arrivo con un'ottantina di corridori coinvolti in discesa

TRENTO. Pronti e via, prima tappa e prima maxi caduta al Tour de France e anche seconda maxi caduta. A 48 chilometri dall'arrivo, infatti, della Brest-Landerneau si è verificato un piccolo incidente che ha innescato una caduta gigantesca con buona parte del gruppo finito sull'asfalto. Un effetto domino partito da una donna con un cartello che ha centrato Tony Martin che era in testa al gruppo.

La donna si disinteressa alla corsa e cerca di mostrare il cartello in cartone alle telecamere ma finisce per ostacolare il ciclista che sbatte e cade. A quel punto uno dopo l'altro finisce a terra una buona porzione del gruppo. Coinvolti anche Nibali, Colbrelli e Van Aert. Per 10 chilometri, allora, la tappa si mette in stand-by per far rientrare i corridori finiti a terra.

Ma non è tutto: un'altra caduta a 8 chilometri dall'arrivo, a quasi 70 all'ora in discesa, ha coinvolto un'ottantina di corridori, tra cui Froome. Alla fine a vincere è stato il campione del mondo Julian Alaphilippe: a lui la prima tappa del 108° Tour de France, Brest-Landerneau, km 197,8, con finale su uno strappo di 3 km (pendenza media 5,7%) con punte del 14%.