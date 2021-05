L'Fc Südtirol rialza subito la testa: Odogwu e Casiraghi stendono la Pro Vercelli e consegnano la qualificazione alla squadra di Vecchi. Giovedì mattina il sorteggio integrale con gli altoatesini testa di serie

Dopo l'1 a 2 dell'andata, la squadra di Vecchi (squalificato e sostituito dal vice Aldo Monza) mette subito le cose in chiaro con l'incornata di Odogwu e la magia su punizione di Casiraghi. Nel finale Costantino accorcia le distanze e, con qualche prevedibile sofferenza finale, la squadra biancorossa conduce in porto una vittoria che significa qualificazione

L'incornata vincente di Odogwu, autore della prima delle due reti del successo contro la Pro Vercelli (foto Bordoni)

BOLZANO. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Un ottimo Fc Südtirol piega per 2 a 1 la Pro Vercelli, aggiudicandosi la gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff e vola al secondo turno, con i biancorossi di Stefano Vecchi, ieri costretto in tribuna dopo l'assurda squalifica comminatagli, che rimontano i piemontesi, che si erano imposti con identico punteggio domenica scorsa al “Silvio Piola”.

In virtù del miglior piazzamento in campionato, sono dunque i biancorossi ad accedere al secondo turno e la squadra altoatesina si presenterà al sorteggio di giovedì mattina da testa di serie, assieme alle tre seconde classificate, Alessandria, Padova e Catanzaro, che entreranno in scena a partire da domenica.

Il match del "Druso" è stato saldamente nelle mani dell'Fcs per trequarti della propria durata con qualche brivido nel finale durante l'assalto operato dalla Pro Vercelli.

I padroni di casa affondano subito i colpi e al 9’ passano in vantaggio: cross teso di Casiraghi dalla fascia sinistra per la testa di Odogwu, che in area gira in rete, spedendo la palla alla sinistra dell'estremo difensore ospite. L'Fc Südtirol è padrone del campo, abile nelle chiusure e nella copertura degli spazi con il raddoppio che viene servito alla mezz'ora grazie alla prodezza balistica di Casiraghi: punizione da venti metri e palla che scavalca la barriera e s'infila all'incrocio dei pali con Saro immobile.

Nella ripresa non ci sono sussulti particolari fino al 79', quando l'ex Costantino, entrato ad inizio secondo tempo, finisce a terra in area: l'arbitro indica il dischetto e lo stesso centravanti trasforma. Nel finale la Pro Vercelli assedia l'area di rigore casalinga con l'Fcs che rischia in un paio di circostanze, ma riesce a condurre in porto la vittoria.

Giovedì mattina (ore 10.30) sarà il momento del sorteggio, con l’Fcs nel ruolo di testa di serie (in quanto migliore terza di tutti i tre gironi), insieme alle seconde classificate e a tutte le squadre qualificate, tra le quali non vi sarà il Bari, eliminato da un ottimo e coriaceo Feralpisalò.

Il tabellino.

FC SÜDTIROL - PRO VERCELLI 2-1

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Polak, Vinetot, Morelli; Tait, Fink (21'st Karic), E. Gatto (43'st Greco); Casiraghi (43’st Beccaro), Voltan (21’st Rover); Odogwu (30’st Marchi).

A disposizione: Meneghetti, Pircher, Fischnaller, Davi, Malomo, Magnaghi.

Allenatore: Aldo Monza (Stefano Vecchi squalificato)

PRO VERCELLI (3-4-3): Saro; Blaze (26’st Rizzo), Auriletto, Hristov; Clemente (41’pt Zerbin), Emmanuello (11’st Nielsen), Awua, Iezzi; L. Gatto, Rolando (1’st Della Morte), Comi (1’st Costantino).

A disposizione: Tintori, Bruzzanti, Esposito, Erradi, Merio

Allenatore: Francesco Modesto

ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria

RETI: 9’pt Odogwu (FCS), 30'pt Casiraghi (FCS), 34’st rigore Costantino (PV).

NOTE: pomeriggio con cielo sereno. Campo in ottime condizioni. Gara a porte chiuse. Ammoniti Morelli (FCS), Polak (FCS), E. Gatto (FCS), Poluzzi (FC), Hristov (PV) e Auriletto (PV). Calci d'angolo 6 a 5 per la Pro Vercelli. Recupero 5' + 4'.