Quest’anno torna il Winter Camp, una giornata di divertimento alla scoperta della pallacanestro con Aquila Basket

TRENTO. Ritorna il Winter camp di Aquila Basket. A due anni di distanza dall’ultima edizione, trova nuovamente spazio l’appuntamento che coinvolge i giovani cestisti nelle palestre cittadine per una giornata di divertimento e tanta pallacanestro (Info, dettagli e iscrizioni).

La data è quella di lunedì 27 dicembre. Saranno due le proposte per i ragazzi e le ragazze iscritti: per i nati dal 2007 al 2010 ci sarà la possibilità di vivere una giornata indimenticabile lavorando al Centro sportivo Manazzon in via Fogazzaro con gli allenatori e lo staff tecnico della Dolomiti Energia Trentino, da coach Lele Molin passando per il preparatore atletico Matteo Tovazzi e gli assistenti Fabio Bongi e Davide Dusmet.

Allenamenti di alto livello con grande attenzione al miglioramento individuale che culminerà con le partite del pomeriggio guidate dal responsabile del settore giovanile bianconero Marco Albanesi.

Per i più piccoli invece, quelli nati tra il 2011 e il 2016, arriva il Baby Winter Camp: una giornata di giochi e di minibasket con gli istruttori dei centri minibasket cittadini di Aquila Basket in cui potersi divertire e stare insieme anche durante la “pausa” natalizia.

Per entrambe le formule del camp sono compresi il pranzo alla mensa dell’Istituto Arcivescovile di Trento e la t-shirt del Winter Camp.