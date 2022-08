Aquila Basket, già superata quota 1.000 abbonamenti. Non solo seria A, riprende anche l'attività del settore giovanile

Foto di Daniele Montigiani

TRENTO. Superata quota 1.000 abbonamenti per l'Aquila Basket. Non solo serie A, i bianconeri riprendono anche l'attività del settore giovanile con la nomina di Giovanni Molin quale nuovo responsabile.

Nella prima fase di campagna abbonamenti, quella dedicata gli abbonati delle stagioni 2019/20 e 2021/22, sono state già 1.000 le tessere emesse per chi non vorrà perdersi nemmeno un istante di grande basket nella stagione 2022/23 della Dolomiti Energia Trentino tra serie A e EuroCup.

La fase di prelazione per i vecchi abbonati andrà avanti fino all'8 settembre: nei giorni seguenti sarà possibile cambiare il proprio posto in base alla disponibilità dei posti non prelazionati, mentre dal 17 settembre si aprirà la vendita libera.

All'Aquila Store di corso del Lavoro e della Scienza insomma sono già stati tantissimi i tifosi che si sono confermati pronti a vivere "Emozioni da urlo" alla Blm Group Arena: al palazzetto si tornerà a provare il brivido della pallacanestro di serie A già i prossimi 17 e 18 settembre con il Memorial Brusinelli in cui oltre ai padroni di casa della Dolomiti Energia parteciperanno Verona, Varese e Napoli. L'ingresso alle quattro partite del memorial Brusinelli (sabato alle 18.00 e alle 20.30, domenica con gli stessi orari) sarà gratuito per tutti gli abbonati.

La prima sfida ufficiale in casa invece sarà il 9 ottobre nella seconda giornata di campionato, quando i bianconeri ospiteranno Treviso.

Capitolo settore giovanile. Tre gruppi Eccellenza, la forza di un gruppo di allenatori e assistenti con un buon mix di conferme e "forze fresche". E come al solito, l'entusiasmo e la passione degli oltre 100 ragazzi che fanno parte del settore giovanile della Dolomiti Energia Trentino.

I vari gruppi bianconeri, la “punta dell’iceberg” della Dolomiti Energia Basketball Academy, in questi giorni stanno muovendo i primi passi verso la nuova stagione dopo un'annata da record in termini di risultati: la finale scudetto Under 15 e l'accesso alle Finali Nazionali Under 19, oltre ai tanti titoli regionali dei gruppi più piccoli, sono però solo un nuovo punto di partenza per continuare a crescere e migliorarsi giorno dopo giorno.

Il nuovo responsabile del settore giovanile bianconero, Giovanni Molin, figlio d'arte, ha cominciato la sua carriera da allenatore a Treviso prima di trascorrere le ultime sei stagioni come coach delle giovanili della Reyer Venezia: a lui saranno affidati i gruppi Under 19 Eccellenza (assistente Linhao Chen) e Under 14 Elite (assistente Samuele Turrina).

Gli Under 17, che prenderanno parte al campionato Eccellenza e tra le cui file militano tanti dei ragazzi arrivati a un passo dallo scudetto Under 15 dello scorso anno, sono invece allenati da coach Nicolò Gilmozzi e dall'assistente Mattia Esposito. Al campionato di Eccellenza prenderà parte anche il gruppo Under 15 allenato da coach Sergio Mazza, che avrà come assistente Luca Tedeschi. Inoltre Matteo Weber sarà il preparatore atletico di tutti i gruppi giovanili, mentre Alessio Dei sarà il coordinatore organizzativo e Caterina Mosna il riferimento della segreteria.

Direttore Dolomiti Energia Basketball Academy: Marco Crespi

Responsabile settore giovanile: Giovanni Molin

Under 19 Eccellenza

Coach: Giovanni Molin

Assistente: Chen Linhao

Under 17 Eccellenza

Coach: Nicolò Gilmozzi

Assistente: Mattia Esposito

Under 15 Eccellenza

Coach: Sergio Mazza

Assistente: Luca Tedeschi

Under 15 Regionale

Coach: Matteo Taverna

Assistente: Nicola Rigato

Under 14 Elite

Coach: Giovanni Molin

Assistente: Samuele Turrina

Under 14 regionale

Coach: Mattia Esposito

Assistente: Riccardo Nardon

Under 13

Coach: Claudio March

Assistente: Jacopo Bouchet

Preparatore Fisico: Matteo Weber

Coordinatore organizzativo: Alessio Dei

Segreteria: Caterina Mosna