Un pieno di successi per la Rovereto Boxe, da Agnese Mabboni a Leonardo Zorzi sono 5 gli atleti vittoriosi nel week end di pugilato

ROVERETO. Serie di vittorie e risultati positivi per la Rovereto Boxe nella manifestazione pugilistica organizzata, sabato scorso, dal sodalizio roveretano in collaborazione con la Boxe Nicotera di Bolzano nella palestra della Baldresca.

Folto pubblico, rispettosissimo delle norme Covid, atleti di ottimo livello tecnico provenienti da. Cinque le vittorie dei ragazzi allenati dal maestro: quella dinella categoria Elite I 54 chili che ha battuto, in un confronto coraggioso,(Us Lombardia), una veterana del ring con 68 match disputati.

Negli Youth 60 chili femminile braccio alzato dal giudice e sorriso vittorioso anche per Ilaria Franchini che ha battuto, con un combattimento da manuale, Alessia Ruaro dell’Accademia pugilistica Ruga di Verona. Vittoria anche per Antonio Catizzone che nell’Elite II 64 chili ha battuto Riccardo Dervishai della Ferrara Boxe e per Muhamedali Odobashi negli Youth 81 chili.

Sempre negli Youth, nei 69 chili, Leonardo Zorzi ha battuto, al termine di un confronto stilisticamente pulito, Edoardo Occhialini. Buon esordio anche per Francesco Maffei che ha incrociato i guantoni con Amine El Mekaoui della Boxe Nicotera. Sconfitta ma di misura con verdetto non unanime per Riccardo Suma. Entusiasmante, vivace ma corretto, il suo combattimento con Samuele Viotti roccioso portacolori della Boxe Team Ruzze di Brescia.