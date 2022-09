Al via la storica stagione del Trento Calcio Femminile, prima squadra trentina in serie B

Si è tenuta oggi, martedì 13 settembre, la presentazione ufficiale della stagione 2022-23 del Trento Calcio Femminile, che l'anno scorso ha raggiunto la storica promozione in serie B. Mister Spagnolli: "L'obiettivo della stagione? Portare con orgoglio il nome di Trento in giro per l'Italia"

Foto Trento Calcio Femminile

TRENTO. Quello che fino all’anno scorso era un sogno ora è realtà: le ragazze del Trento Calcio Femminile si apprestano ad affrontare il campionato di serie B. Un risultato storico, giunto alla fine di una stagione memorabile che ha avuto il suo culmine nella vittoria dell’anno scorso contro il Brixen per 4 a 1, quando le giocatrici e lo staff hanno aggiunto di diritto i propri nomi nel firmamento del calcio trentino come prima squadra ad ottenere la promozione nella seconda lega nazionale.

Oggi, martedì 13 settembre, la società si è riunita a palazzo Geremia davanti alla stampa e alle istituzioni per presentare ufficialmente la stagione imminente. “Abbiamo deciso di mantenere la rosa e lo staff dell’anno scorso, fatta eccezione per qualche nuova aggiunta – dichiara il team manager Marco Fuganti -. È una scelta diversa rispetto a quella di altre società di serie B, ma che abbiamo fatto per premiare le nostre ragazze che hanno dato l’anima per arrivare fin qui e ora si meritano di godersi i risultati del loro duro lavoro”.

La società conferma quindi la fiducia riposta nel gruppo dell’anno scorso, che si dice pronto ad affrontare la nuova sfida sebbene consapevole delle difficoltà e delle pressioni che lo aspettano. “Affronteremo calciatrici di professione – spiega la capitana Chiara Valzolgher – e questo comporterà delle difficoltà non indifferenti dato che molte di noi invece giocano mantenendo un lavoro allo stesso tempo. Tuttavia questo è un gruppo speciale e mi auguro che riusciremo a restare compatte e mantenere la mentalità che finora ci ha contraddistinte, permettendoci di arrivare fino a questo punto”.

“Quello su cui ci apprestiamo a salire è un palcoscenico importante – aggiunge il mister Massimo Spagnolli -. Siamo consapevoli del fatto che questa promozione comporterà anche una maggiore pressione sullo staff tecnico e sulla rosa. Tuttavia dovremo essere bravi a trasformare queste pressioni in energia positiva in modo da poter portare con orgoglio il nome di Trento in giro per l’Italia”.

Il campionato di quest’anno porterà infatti le ragazze a viaggiare in lungo e in largo su tutto il territorio nazionale. Dalla Puglia al Lazio, dalla Campania alla Liguria, fino ad arrivare anche allo storico appuntamento in Sardegna. Inoltre si dovranno confrontare con squadre di altissimo livello, molte delle quali collegate alle società maschili di serie A e quindi dotate di un apparato organizzativo e di supporto di livello decisamente superiore se non altro dal punto di vista economico. Per esempio fanno parte di questo gruppo le retrocesse dalla serie A, ovvero Verona, Lazio e Napoli.

Quest’ultima in particolare sarà la prima squadra che le trentine si troveranno ad affrontare questo sabato 17 settembre nella loro prima sfida casalinga al Briamasco. In seguito le ragazze di coach Spagnolli intraprenderanno il lungo viaggio in serie B che nei prossimi mesi le porterà ad affrontare le 16 squadre della lega fino al 28 maggio, data di chiusura del campionato.