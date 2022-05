Aquila Basket, prolungato fino al 2024 il contratto del capitano Toto Forray: “Felice di continuare a rappresentare questi colori”

TRENTO. “Toto Forray per la Dolomiti Energia Trentino è più di un semplice giocatore, e anche più di un semplice capitano: e continuerà ad esserlo almeno fino al 2024, cioè per altre due stagioni sportive”. È con queste parole che l'Aquila Basket annuncia il prolungamento del contratto del numero 10 bianconero, che già legava il capitano alla squadra trentina fino al 2023.

La scelta della società insomma, prima ancora di qualunque considerazione tecnica sulla squadra che verrà, vogliono ripartire dal carisma e dalla trascinante forza del playmaker italo-argentino, arrivato a Trento nel febbraio 2011. I numeri del capitano con la maglia dell'Aquila sono anno dopo anno sempre più impressionanti: 507 partite ufficiali dalla B1 fino alla Serie A e all'Eurocup, 3.819 punti segnati, la firma su tutte le grandi imprese dell'Aquila Basket negli ultimi anni.

“In vista della prossima stagione – dice il presidente di Dolomiti Energia Basket Trentino Luigi Longhi – il nostro primo passo è stato quello di rinnovare il Capitano Toto Forray: Toto per noi è l’Aquila Basket, molto più di un giocatore, la pietra miliare su cui continuare a costruire la società e la squadra. È un esempio per tutti, e incarna la mentalità di chi non molla mai e continua a lavorare, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Qualità che non si comprano al supermercato, ma che fanno parte del carattere del nostro numero 10”.

Le firme sul contratto di Forray e del Presidente Longhi sono arrivate nei nuovi uffici di via Adalberto Libera, inaugurati proprio in questi giorni assieme al nuovo Aquila Store.

“Sono molto felice di poter continuare a rappresentare questo club e questa maglia – sottolinea invece Capitan Forray – questi rinnovi non li ho mai dati per scontati: cercherò, come ho sempre provato a fare, di impegnarmi al massimo. Uno dei segreti del club è stato quello di crescere assieme alla squadra fuori dal campo, questi nuovi uffici sono incredibili e lo dimostrano. Ormai mi sento trentino, sono orgoglioso di essere rimasto qui tanti anni e questo posto è fantastico per me e per la mia famiglia. Ai tifosi chiedo di stare vicini a me, alla squadra e alla società: loro sono una parte molto importante del club e voglio fare il massimo per regalare loro tante soddisfazioni”.