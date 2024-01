Trentino Volley blinda il proprio futuro: Lavia rinnova sino al 2026, Michieletto e Sbertoli fino al 2027. Il presidente Da Re: "Avanti nel segno della continuità"

Il regista e lo schiacciatore calabrese erano in scadenza di contratto, mentre Michieletto aveva un accordo sino alla fine della prossima stagione, ma il presidente Da Re ha deciso di fare subito "all in" e blindare anche - l'enfant du pays - lui che, senza mezzi termini, ad oggi è uno dei tre giocatori più forti del mondo

TRENTO. Bim, bum, bam. In un solo pomeriggio. Programmazione e talento non sempre vanno di pari passo nello sport. In via Trener, invece, queste due parole hanno - sin dall'inizio dell'avventura nel 2001 - rappresentato due capisaldi.

Il talento l'hanno sempre saputo riconoscere benissimo nelle stanze dei bottoni di Trentino Volley (la lista sarebbe troppo lunga, quasi in stile elenco telefonico) e, a livello di programmazione, il club gialloblù ha pochi eguali nel mondo.

Se poi ci si aggiunge una splendida scelta a livello di comunicazione, il gioco è fatto. Il sodalizio trentino guarda eccome al futuro e, infatti, in un colpo solo, ha annunciato i rinnovi contrattuali di tre elementi imprescindibili per una squadra che punta al bis tricolore e a recitare un ruolo da prim'attrice anche in Coppa Italia e Champions League.

Alessandro Michieletto e Riccardo Sbertoli indosseranno la maglia dell'Itas Trentino sino al 2027, Daniele Lavia sino al 2026. Il regista e lo schiacciatore calabrese erano in scadenza di contratto, mentre Michieletto aveva un accordo sino alla fine della prossima stagione, ma il presidente Da Re ha deciso di fare subito "all in" e blindare anche - l'enfant du pays - lui che, senza mezzi termini, ad oggi è uno dei tre giocatori più forti del mondo.

Ecco, allora, che tre pezzi da novanta dell'Itas del presente saranno anche la dorsale della squadra del futuro.

“A nome del Consiglio di Amministrazione di Trentino Volley - queste le parole del presidente Bruno Da Re - riporto tutta la nostra felicità, soddisfazione ed orgoglio di poter offrire a tutti i tifosi questa triplice grande notizia. Siamo consapevoli che Daniele, Alessandro e Riccardo rappresentino un blocco unico, la spina dorsale attuale e futura della nostra squadra. Gli accordi sono stati siglati nel giro di pochi giorni e praticamente in maniera contemporanea da ognuno di loro: un bellissimo segnale di continuità e della volontà del club di proseguire insieme un percorso che, ci si augura, possa essere ancora ricco di soddisfazioni”.