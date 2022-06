Dopo l'Europa e l'Nba Marco Crespi sbarca a Trento. Longhi: "Una delle figure più importanti della pallacanestro italiana"

Presentato il nuovo direttore della Dolomiti Energia Basketball Academy. Si tratta di Marco Crespi, ex allenatore e telecronista, oltre che Director of International Scouting per Phoenix Suns e Boston Celtics. "I miei obiettivi? Ascoltare le società del territorio per far crescere il numero di appassionati e praticanti in Trentino"

Foto Aquila Basket

TRENTO. “Questo per noi è un giorno storico, uno di quei giorni che verranno ricordati come un punto di svolta per la società”. Così il presidente Luigi Longhi accoglie il nuovo direttore della Dolomiti Energia Basketball Academy, Marco Crespi, presentato ufficialmente alla stampa nella sala riunioni della sede bianconera di via Adalberto Libera. Una figura importante che va ad inserirsi in una posizione chiave del progetto Aquila, che così vuole dimostrare la propria volontà di investire e rilanciare la propria Academy.

“Marco Crespi – aggiunge Longhi - è uno dei personaggi più importanti della pallacanestro italiana per profilo tecnico ed esperienza. Un uomo di basket con il quale il club vuole fare un passo importante, proiettandosi nel futuro non solo dal punto di vista cestistico: la nostra Academy è un riferimento importante per il territorio, siamo orgogliosi che Marco abbia visto in noi un interlocutore credibile e una realtà con la quale lavorare per far crescere la pallacanestro trentina. Marco non sarà nell'Academy in veste di allenatore, ma come una figura che darà visione e che potrà anzi far crescere anche i nostri allenatori”.

Una presentazione di tutto rispetto insomma, supportata dal curriculum di Crespi, che sicuramente ha esperienza da vendere. Allenatore e telecronista esperto vive il basket ormai da 43 anni, partecipando sia alla scena europea che a quella americana. In patria si distingue portando in serie A Bella e Casale, mentre oltreoceano viene chiamato dai Phoenix Suns e dai Boston Celtics come Director of International Scouting. Dal 2016 ha poi iniziato a collaborare con Sky Sport come telecronista e opinionista, commentando, tra le altre, anche la storica serie finale tra Aquila e Reyer nel 2017.

È proprio in questa occasione che si innamora di Trento, sia per la qualità della vita che per la buona impressione che gli lascia il progetto bianconero. Questa prima esperienza lo porta a scegliere il trentino come nuova casa nel febbraio 2022, prima ancora di parlare con l’Aquila di una sua eventuale inclusione all’interno del club.

Il Direttore Generale Andrea Nardelli commenta così il nuovo acquisto: “Le nostre strade si sono incrociate al momento giusto. Portiamo in un ruolo chiave della nostra Dolomiti Energia Basketball Academy un uomo di grande conoscenza di pallacanestro, con una lunga storia di alto livello alle spalle tra NBA ed Europa che rafforza il profilo internazionale del club. Con la nostra Academy apriamo un percorso a medio termine, con una prospettiva di 3-5 anni in cui vogliamo far diventare il "modello Trento" un riferimento a livello nazionale”.

Conclude l’incontro proprio Marco Crespi, che dichiara: “In Aquila Basket ho subito percepito qualcosa di diverso, un’atmosfera e un modo di lavorare e di vivere la pallacanestro diversa da quella del sistema basket italiano che avevo conosciuto. Ora cominciamo un percorso stimolante: vorremmo che in futuro ogni giocatore cresciuto nel settore giovanile di Aquila Basket e passati per i club dell'Academy, concluso il proprio percorso possa essere identificato per il suo modo di giocare, di stare sul campo, ma anche per la voglia di mettersi in gioco e crescere, non sono nel basket. Come Academy vogliamo essere un motore, un riferimento: per prima cosa però sarà fondamentale ascoltare, capire e valorizzare le tante differenze e i modi diversi di vivere la pallacanestro e di lavorare come società sul territorio. L'obiettivo è quello di far crescere il numero di praticanti e di appassionati a questo sport: proveremo a farlo lavorando con umiltà e visione”.