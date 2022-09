Il presidente Fip Gianni Petrucci visita Aquila Basket: "Qui alcuni dei futuri protagonisti della Nazionale"

Foto Aquila Basket

TRENTO. Visite importanti in casa Aquila. Oggi la società bianconera ha avuto l'onore di ospitare nella sua nuova sede il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci, in città in occasione del Festival dello Sport, la kermesse che occuperà il capoluogo trentino nel corso dei prossimi giorni. A fare da cicerone è il presidente Longhi, che ha accompagnato Petrucci alla scoperta della nuova sede di Corso del Lavoro e della Scienza, partendo dall'Aquila Store fino ad arrivare agli uffici del club.

Nello Store Petrucci ha avuto anche l'occasione di incontrare la squadra di quest'anno al gran completo visto anche l'arrivo di Crawford, sbarcato a Trento negli ultimi giorni. Il presidente si è detto positivamente colpito dal gruppo, tra cui ha riconosciuto anche alcuni dei futuri giocatori che saranno il fulcro della nazionale azzurra. Positiva anche l'impressione fatta dalle nuove strutture della società bianconera, che l'anno scorso ha investito molto nel miglioramento della propria sede, con lo scopo di trasformarla nel "nuovo centro della pallacanestro trentina".



Foto Aquila Basket

Al fianco del presidente c'era anche una vecchia conoscenza della Dolomiti Energia: l'ex general manager Salvatore Trainotti, che oggi ricopre lo stesso ruolo, ma per la nazionale italiana di pallacanestro. Anche lui ha partecipato alla visita dello Store e degli uffici, completati poco dopo la sua partenza da Trento lo scorso anno.

Petrucci nei prossimi giorni prenderà parte ad alcuni eventi del Festival dello Sport, in particolare a "Petrucci e Pozzecco, Tiro da Due", appuntamento che lo vedrà protagonista assieme al coach della nazionale, reduce dall'incredibile corsa azzurra agli Europei 2022, conclusasi con la sconfitta contro la Francia. L'incontro si terrà domani, venerdì 23 settembre, alle 11.30 presso Sala Depero.