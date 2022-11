En plein per la Rovereto Boxe, gli atleti trentini brillano sul ring e vincono tutti i match del Boxing Day

A Rovereto gli atleti di casa vincono tutti i match. Un'occasione per festeggiare e celebrare le medaglie tricolori ottenute da Michela Guglielmon e di Ilaria Franchini

ROVERETO. Un Boxing day da incorniciare per la Rovereto Boxe. Otto match su 8 vinti; pubblico delle grandi occasioni; premiazione, dalle mani del delegato della Fpi del Trentino Alto Adige, Guido Marzocchi, delle due fresche medaglie d’oro tricolori, quelle di Michela Guglielmon e di Ilaria Franchini.

Ma partiamo dal ring della Baldresca sul quale domenica scorsa gli atleti della società roveretana si sono confrontati con i migliori guantoni del nord Italia. Braccio alzato, nei 67 Youth, per Edoardo Stiz che ha sconfitto Elia Fanton della Boxe Mestre e per Jacopo Tarantino, che ha avuto la meglio su Nicola Zambelli della Boxe Belluno.

Poi Leonardo Ottobre nei 63 Junior in un combattutissimo incontro l’ha spuntata su Vasil Georgiev della Boxe Chaos Pavia. Quattro le vittorie nella categoria Elite, quelle nei 75 kg di Andrea Ceola e di Leonardo Zorzi che in un tiratissimo match ha sconfitto Michael Lasen della Speri boxing club.

Braccio alzato per Riccardo Suma nei 69 kg contro Gurpreet Sing della Nicotera Boxe e di Safet Qamo nei 60 kg che ha avuto la meglio su Simone Lorenzetto del Figh club Belluno.

Ancora una conferma per la “veterana” della Rovereto Boxe, Agnese Mabboni nell’Elite 54 kg. Vittoria netta, contro la porta colori della Chaos Pavia, Annalisa De Grecis Bellone, per la campionessa trentina reduce da una splendida medaglia d’argento nei campionati italiani a squadre conquistata, per la seconda volta consecutiva, con i colori della rappresentativa del Veneto.

Da segnalare anche la vittoria di Adam Ragosa della Nicotera Boxe, società bolzanina che ha collaborato alla buona riuscita del boxing day. Risultato senza ma e senza se quindi per i ragazzi guidati dal maestro Giuseppe Pavan.

Una soddisfazione alla quale va aggiunta quella della targa della Federazione pugilistica consegnata alle due atlete della Rovereto Boxe che nei giorni scorsi hanno conquistato l’oro agli italiani: la giovanissima Michela Guglielmon tra le Schoolgirl e alla diciottenne Ilaria Franchini nella categoria Youth.