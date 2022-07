Firefighting Olympcs 2022: ai Giochi internazionali dei pompieri il terzo posto se lo aggiudicano le allieve della formazione trentina

Si è appena conclusa l'edizione 2022 delle Olimpiadi dei vigili del fuoco, tenutasi a Celje, in Slovenia. Fra le varie soddisfazioni, anche un bronzo per il gruppo di allieve trentine, che si sono aggiudicate il terzo posto nella categoria della staffetta e della manovra

TRENTO. E' bronzo per la squadra provinciale femminile allievi alle "Olimpiadi" dei vigili del fuoco, svolti a Celje, in Slovenia.

Si sono appena concluse le "Firefighting Olympcs", olimpiadi dedicate al mondo dei vigili del fuoco, che hanno avuto luogo dal 17 al 24 luglio. Un'iniziativa che quest'anno ha visto partecipare pompieri provenienti da più di 30 nazioni del mondo, tra cui anche l'Italia.

Un evento suddiviso in svariate gare, a loro volta dedicate a differenti categorie. Sono state infatti diverse le prove che quest'anno i vigili del fuoco partecipanti hanno dovuto fronteggiare a Celje, in Slovenia, seguendo un programma fitto d'appuntamenti.

Fra i vari, non sono mancate le competizioni al femminile che oggi raccontano i meriti di ragazze provenienti direttamente dal Trentino. Il terzo posto nella classifica della categoria che tiene conto della staffetta e della manovra se lo sono infatti aggiudicate le allieve della squadra femminile che, accanto alla formazione maschile, sono approdate in Slovenia in rappresentanza dei corpi di Avio, Coredo, Malé, San Michele all’Adige e Tione.

Una grande soddisfazione per i giovani italiani che hanno partecipato all'edizione appena conclusasi dei Giochi internazionali a Celje, che possono ora quindi tornare a allenarsi, con una carica in più, per la prossima edizione, che si terrà nel