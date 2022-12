I giovani arbitri del Trentino in campo con i colleghi professionisti per Trento-Milano

Nel match contro Milano i giovani arbitri del Trentino hanno avuto l'occasione di scendere in campo con i colleghi professionisti. Michele Frattin, responsabile Settore Giovanile Cia regionale: "Sono esperienze estremamente formative che si possono vivere solo come giovani arbitri. Se vuoi viverle anche tu, da gennaio sarà attivo il corso per entrare a far parte del gruppo arbitri"

TRENTO. Una vittoria incredibile contro i campioni d’Italia in carica. Domenica 18 dicembre la Dolomiti Energia ha impressionato tutti con una super prestazione contro l’Olimpia Milano (Qui articolo). Sia chi ha seguito da casa che chi ha avuto la fortuna di essere presente al palazzetto ha potuto apprezzare la bravura, l’impegno e il talento di Forray e compagni, in grado di controllare la partita per quaranta minuti e aggiungere alla colonna delle vittorie un successo importantissimo per questa stagione. Tra gli spettatori c’era un gruppo particolare, che ha avuto la fortuna di poter assistere anche al dietro le quinte del match: si parla dei giovani arbitri del Trentino.

Tre ragazzi che hanno deciso di indossare la maglia grigia e prendere in mano il fischietto, intraprendendo un percorso spesso ignorato dagli amanti dello sport, ma fondamentale per il regolare svolgimento dei campionati di qualsiasi categoria. Una scelta difficile, viste le reazioni che gli arbitri spesso si trovano ad affrontare in campo, ma che può portare a percorsi meravigliosi, pieni di soddisfazioni ed esperienze interessanti come quella vissuta dai ragazzi sopra citati.

Il terzetto, scortato dalla formatrice provinciale e arbitro di serie A femminile Laura Pallaoro, ha accompagnato i colleghi professionisti dagli spogliatoi al campo di gioco. Nel corso della serata hanno avuto la possibilità di confrontarsi con loro, scoprendo il dietro le quinte dell’arbitraggio di una partita di serie A e ricevendo consigli da chi è arrivato al top della carriera arbitrale. Poi sono rimasti a bordo campo ad assistere al match, ospiti di Aquila Basket e testimoni di una partita che rimarrà negli annali della società trentina.

Michele Frattin, responsabile del Settore Giovanile Cia regionale (Comitato Italiano Arbitri, ndr), dichiara: "Sicuramente entrare in campo nel campionato di Serie A con la terna designata, vivere le emozioni del pre gara nei corridoi con giocatori, staff, arbitri e ufficiali di campo, avere la possibilità di vedere tutto quello che il tifoso non vede è un'esperienza entusiasmante. Prima di tutto e soprattutto è però un'esperienza estremamente formativa e importante, che si può vivere soltanto come giovani arbitri. Da gennaio sarà attivo il corso per entrare a far parte del nostro gruppo, quindi se qualcuno volesse scoprire di più sulla figura col fischietto e vivere esperienze interessanti, può iscriversi attraverso questo link oppure contattare il Cia per mail ([email protected]) o chiamando al 3346578739".