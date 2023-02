Ibsa Next Gen Cup, i futuri campioni italiani arrivano a Trento e Rovereto

Da giovedì a domenica sarà possibile assistere allo spettacolo della Ibsa Next Gen Cup, il torneo delle squadre Under 19 delle società che partecipano al massimo campionato italiano

Foto Aquila Basket

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. Il futuro della Serie A sbarca in Trentino. Giovedì 23 febbraio avrà inizio la seconda fase della Ibsa Next Gen Cup, la competizione che vede scontrarsi le squadre Under19 delle 16 società partecipanti al massimo campionato italiano. Questa volta il torneo, a cui partecipa anche la Dolomiti Energia (prima vincitrice della coppa nell’edizione 2018/2019), si terrà proprio in Trentino, più precisamente tra Trento e Rovereto. Una grande occasione per la Provincia, che fino a domenica farà da palcoscenico a coloro che a tutti gli effetti rappresentano il futuro della pallacanestro italiana.

Oggi, mercoledì 22 febbraio, si è tenuta la conferenza di presentazione della kermesse, a cui hanno partecipato vari rappresentanti dello sport trentino, tra cui gli Assessori allo Sport di Trento e Rovereto, Panizza e Bortot, il Presidente della Fip Trentino Pederzolli, il Direttore dell’Apt Trento Agnoli, il Direttore Marketing della Lba Aloi e alcuni membri di Aquila Basket e Junior Basket Rovereto, le due società ospitanti.

“Trento è onorata di ospitare per la prima volta questo importante torneo - dichiara Franco Panizza, Assessore allo Sport del Comune di Trento -. Non vediamo l’ora di assistere allo spettacolo dagli spalti, tifando e ammirando tutti i giovani atleti in gara”.

Contenuto sponsorizzato

“Siamo da sempre una città vocata allo sport - rimarca Bortot, Assessore allo Sport di Rovereto -. Il nostro movimento cestistico si è ripreso sotto l’influenza di Aquila Basket e ora siamo felici di ospitare la Next Gen Cup, che sarà sicuramente un’occasione per rifornire i nostri giovani e il nostro territorio di passione”.

Prende poi la parola Marco Aloi, Direttore Marketing della Lba: “Arriviamo dal grande successo delle Final Eight di Torino, che sono state sicuramente una sfida, ma che ci hanno lasciato ampiamente soddisfatti. Ora volgiamo lo sguardo a questo nuovo, importantissimo appuntamento per il basket italiano. Un appuntamento speciale perché si tiene in casa di Aquila Basket, la prima vincitrice di questo torneo. Proprio per facilitare ai giovani l’accesso allo spettacolo abbiamo deciso di lasciare l’ingresso libero. Inoltre abbiamo pensato di rendere disponibili le partite su Eleven, sul sito internet della Lba e alcune su Facebook e Twitch, in modo da dare a tutti l’opportunità di seguire la manifestazione”.

Si dimostra altrettanto entusiasta Mauro Pederzolli: “Questo è un momento fantastico per la pallacanestro trentina. Non solo stiamo registrando un numero di adesioni mai visto prima, ma ci si è pure presentata questa ghiotta occasione, che andrà a chiudere un quadro quasi perfetto, facendo da vetrina e stimolo per i più giovani e da banco di prova per tutto il movimento”.

Contenuto sponsorizzato

Marco Crespi, Direttore Dolomiti Energia Basketball Academy, aggiunge: “La Next Gen Cup è un bel torneo da vivere intensamente non solo per i giocatori che magari da qui spiccheranno il volo verso il grande basket ma anche per coloro che lo vedono come una tappa verso una vita professionale che non sarà solo nel segno del basket professionistico. Una bella occasione per le generazioni future da vivere insieme”.

Chiude la conferenza Michael Robinson, Club Manager Dolomiti Energia Trentino: “Un’altra sfida importante che affrontiamo dopo la Trentino Basket Cup, la Final Four di Coppa Italia di A2 e l’All Star Game di Lega Basket. Cercheremo di fare squadra con tutto il territorio”.

Le partite si terranno alla Blm Group Arena e al Palasport Angelo Marchetti di Rovereto con ingresso libero. Di seguito il programma delle giornate:

Contenuto sponsorizzato

Girone A: Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro (6 punti), Bertram Yachts Derthona Tortona (6 punti), NutriBullet Treviso Basket (4 punti), Pallacanestro Trieste (4 punti), Banco di Sardegna Sassari (2 punti), UNAHOTELS Reggio Emilia (2 punti), Varese Basketball (0 punti), Happy Casa Brindisi (0 punti).

GIRONE B: Dolomiti Energia Trentino (6 punti), EA7 Emporio Armani Milano (4 punti), Umana Reyer Venezia (4 punti), Tezenis Verona (4 punti), GeVi Napoli Basket (4 punti), Germani Brescia (2 punti), Givova Scafati Basket (0 punti), Virtus Emil Banca Bologna (0 punti).

GIRONE A: Palazzetto dello Sport A. Marchetti, Via Piomarta, Rovereto

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

ORE 11.30 Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro - Bertram Yachts Derthona Tortona

ORE 13.30 NutriBullet Treviso Basket - Happy Casa Brindisi

ORE 15.30 Pallacanestro Trieste - UNAHOTELS Reggio Emilia

ORE 17.30 Varese Basketball - Banco di Sardegna Sassari

VENERDÌ 24 FEBBRAIO

ORE 11.30 UNAHOTELS Reggio Emilia – Happy Casa Brindisi

ORE 13.30 Varese Basketball – Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro

ORE 15.30 NutriBullet Treviso Basket – Banco di Sardegna Sassari

ORE 17.30 Pallacanestro Trieste – Bertram Yachts Derthona Tortona

SABATO 25 FEBBRAIO

ORE 11.30 Banco di Sardegna Sassari – UNAHOTELS Reggio Emilia

ORE 13.30 Bertram Yachts Derthona Tortona – NutriBullet Treviso Basket

ORE 15.30 Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro – Pallacanestro Trieste

ORE 17.30 Happy Casa Brindisi – Varese Basketball

DOMENICA 26 FEBBRAIO

ORE 9.00 Banco di Sardegna Sassari – Pallacanestro Trieste

ORE 11.00 Happy Casa Brindisi – Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro

ORE 13.00 Bertram Yachts Derthona Tortona – Varese Basketball

ORE 15.00 UNAHOTELS Reggio Emilia – NutriBullet Treviso Basket

GIRONE B (Trento - BLM Group Arena)

Giovedì 23 febbraio 2023

Ore 12.00 Germani Brescia – Umana Reyer Venezia

Ore 14.00 Virtus Emil Banca Bologna – Givova Scafati

Ore 16.00 Tezenis Verona – EA7 Emporio Armani Milano

Ore 18.00 Dolomiti Energia Trentino – GeVi Napoli

Venerdì 24 febbraio 2023

Ore 12.00 Tezenis Verona – Givova Scafati

Ore 14.00 GeVi Napoli – EA7 Emporio Armani Milano

Ore 16.00 Virtus Emil Banca Bologna – Germani Brescia

Ore 18.00 Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia

Sabato 25 febbraio 2023

Ore 12.00 Givova Scafati – Dolomiti Energia Trentino

Ore 14.00 GeVi Napoli – Tezenis Verona

Ore 16.00 Umana Reyer Venezia – Virtus Emil Banca Bologna

Ore 18.00 EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia

Domenica 26 febbraio 2023

Ore 10.00 Givova Scafati – GeVi Napoli

Ore 12.00 EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Emil Banca Bologna

Ore 14.00 Umana Reyer Venezia – Tezenis Verona

Ore 16.00 Germani Brescia – Dolomiti Energia Trentino