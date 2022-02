La corsa a ostacoli “più diabolica d'Italia” (VIDEO): sull'Alpe Cimbra torna Inferno Snow, in gara anche il campione trentino Loris Pintarelli

Sono circa 600 gli “indiavolati” atleti attesi per sabato 12 e domenica 13 marzo per prendere parte alla gara sul circuito di corse ad ostacoli sulla neve dell'Alpe Cimbra, nel palcoscenico del Centro fondo a Malga Millegrobbe. Aperte le iscrizioni

TRENTO. Tre percorsi “infernali” per sfidare i propri limiti e mettersi alla prova immersi nel panorama dell'Alpe Cimbra: sabato 12 e domenica 13 marzo torna la corsa ad ostacoli Inferno Snow al Centro fondo di Malga Millegrobbe. Circa 600 gli atleti “indiavolati” attesi per la competizione, tra i quali il campione italiano di obstacle racing, il trentino Loris Pintarelli. I percorsi della gara, rigorosamente off-road, si districheranno tra gli altipiani e i rigogliosi boschi a cornice, puntellati da ostacoli naturali e artificiali. I tracciati innevati, impegnativi ma senza eccessivi dislivelli, metteranno alla prova non solo gli atleti pro, ma anche gli sportivi più curiosi, in cerca di un'esperienza alternativa tra adrenalina e puro divertimento.

Nel weekend infatti si susseguiranno tre differenti distanze: 8 chilometri con 25 ostacoli nella gara individuale del sabato, mentre la domenica ci sarà un doppio appuntamento con la Short individuale di 3 chilometri disseminati di 12 ostacoli e, novità di quest'anno, la sfida a team (di tre membri con composizione libera) sullo stesso percorso della standard. In questa competizione, dicono gli organizzatori, a fare la differenza sarà proprio la sinergia tra i membri della squadra, che dovranno superare in maniera collaborativa, contando necessariamente sul reciproco supporto, prove create ad hoc per il tracciato.

I 600 atleti attesi saranno chiamati a dimostrare forza e resistenza per trasportare i pesi sul manto bianco, velocità nel risalire funi, destrezza nello scavalcare muri, equilibrio nel valicare assi basculanti e coordinazione per oscillare sospesi tra corde, pioli e anelli. Nelle gare individuali non competitive i partecipanti potranno sostenersi nell’attraversare i gironi danteschi fino alla finish line, mentre per i pro nessuna possibilità di aiuto secondo il regolamento dettato dalla Federazione Italiana OCR. Per la prima volta, inoltre, la Short assegnerà le qualifiche agli OCR European Championships 2022, a giugno in Val di Fiemme.

Le iscrizioni per tutte le distanze resteranno aperte anche in occasione della manifestazione. Su infernorun.it tutte le modalità per partecipare anche alle ulteriori tappe del circuito, Inferno Park (14 e 15 maggio nel Veronese) e Inferno Mud (8 e 9 ottobre nel Chianti). Sabato 12 marzo sarà anche possibile partecipare su prenotazione alla ciaspolata enogastronomica organizzata dalla Malga Millegrobbe in occasione della manifestazione. Un trekking in notturna di 6 km illuminato dalla luna e dalla calda luce delle fiaccole, accompagnato dal gusto e dai sapori della tradizione trentina.