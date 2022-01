Medaglia d'oro Mondiale per il trentino Giacomo Bertagnolli: ''In 48 ore sono guarito dal Covid, siamo volati in Norvegia e abbiamo fatto la nostra gara''

Un altro grande successo per il fiemmese con alla sua guida Andrea Ravelli. Il portabandiera azzurro alle prossime Paralimpiadi di Pechino ha vinto il gigante di Lillehammer