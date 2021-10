E' il portabandiera dell'Italia alle Paralimpiadi, il trentino Bertagnolli (VIDEO): ''Il nostro movimento in grande crescita e la gente si avvicina con interesse"

TRENTO. "Un'emozione grandiosa, sarà la prima volta che porto la bandiera alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi". Così Giacomo Bertagnolli a Il Dolomiti nella cornice di Modena Skipass, atleta trentino pronto a volare a Pechino per confermarsi tra i migliori interpreti della discesa sulle nevi cinesi.

La decisione del Cip è stata quella di affidare la bandiera nell'evento inaugurale (Qui articolo). "Avevo chiuso - dice l'atleta delle Fiamme gialle - sventolando il tricolore a PyeongChang, un onore. Ma sicuramente la cerimonia di apertura è qualcosa di diverso, decisamente più importante. E spero di essere all'altezza".

Quella di Pechino è la sua seconda Paralimpiade: 4 le medaglie messe al collo nel 2018 nella categoria visually impaired tra 2 ori (gigante e slalom), 1 argento (superG), 1 bronzo (discesa libera). Vincitore anche di 5 ori, 2 argenti e 1 bronzo Mondiali e di 2 Coppe del Mondo Generali (2015/16 e 2019/20), Bertagnolli è tra gli atleti di punta per gli azzurri.

"Mi preparo mentalmente e fisicamente - prosegue Bertagnolli - sono fiducioso per le gare. Ci metto tutto l'impegno possibile per cerare di confermarsi perché è sempre difficile. L'obiettivo, però, è quello di continuare a giocarsi le medaglie nell'evento più importante per un'atleta".

Oltre alle campagne di comunicazione e alla promozione degli eventi, ci sono stati negli scorsi anni molti investimenti nelle infrastrutture sportive per disabili e programmi mirati. Sono sempre di più gli atleti e i Paesi che prendono parte alle Paralimpiadi, un settore in forte crescita anche dal punto di vista dell'interesse e nel quale l'Italia raggiunge risultati sportivi davvero importanti e festeggiati a tutti i livelli, compreso quelli isitituzionali.

"Il mondo paralimpico è in continua crescita e cerco di dare un mano tramite i risultati e la passione nello sciare. Spero che si possa andare avanti lungo questa strada. Appena la gente si avvicina e guarda queste competizioni, si vede un interesse", conclude Bertagnolli.